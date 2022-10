Der Feind steht rechts!“ Wer mit der Geschichte der Weimarer Republik vertraut ist, weiß, dass es der Reichskanzler Joseph Wirth war, der diesen Satz nach dem Mord an Walther Rathenau in einer leidenschaftlichen Reichstagsrede der republikfeindlichen Rechten entgegenschleuderte. Das ist genau 100 Jahre her. Wirth hatte recht, jedenfalls was den Feind angeht, der ein Jahrzehnt später der Republik tatsächlich den Todesstoß versetzte.

Neuerdings – die zweite deutsche Demokratie ist inzwischen fast 75 Jahre alt – hören wir Sätze, die ganz ähnlich klingen. Die Bundesinnenministerin sagt es immer wieder beschwörend: „Die größte Gefahr für die Demokratie ist der Rechtsextremismus.“ Und sie hat dabei die deutsche Demokratie im Blick. Schon ihr Vorgänger hat es gesagt. Und der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz bestätigt diese Einschätzung mit Entschiedenheit. Haben die Warnungen, fragt man sich beunruhigt, die höchst bedrohlich klingen, eine Wirklichkeit im Visier, die ähnlich bedrohlich ist wie die von 1922? Was heißt das – „die größte Gefahr für die Demokratie“?