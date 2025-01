Merz kündigte eine „ausnahmslose“ Zurückweisung aller illegalen Versuche des Grenzübertrittes und ein „faktisches Einreiseverbot“ für alle ohne gültige Papiere an; er wolle die Bundespolizei mit mehr Kompetenzen ausstatten und sie künftig auch an Abschiebungen beteiligen; und er sprach sich dafür aus, ausreisepflichtige Straftäter oder Gefährder unbefristet bis zur freiwilligen Ausreise oder Abschiebung in Gewahrsam zu nehmen. Mit der letzten Maßnahme hätte es den Anschlag von Aschaffenburg nie gegeben. Und in einer Rede bei der Körber-Stiftung setzte er dann noch einen obendrauf: Staaten, die ihre ausreisepflichtigen Staatsbürger nicht zurücknehmen, dürften künftig nicht mehr auf Geld aus Deutschland hoffen.