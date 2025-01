Ryyan Alshebl floh 2015 aus Syrien, um dem Kriegsdienst zu entgehen. Seit 2022 ist er deutscher Staatsbürger. 2023 wählte die schwäbische Gemeinde Ostelsheim den 31-Jährigen zu ihrem Bürgermeister.

Herr Alshebl, wie haben Sie den Sturz von Syriens Präsident Bashar al Assad erlebt?

Die letzten drei Tage vor dem Sturz saß ich vorm Fernseher oder habe gefühlt alle zehn Minuten auf mein Handy geschaut, weil nach dem Fall Aleppos klar war, was in Syrien passiert. Spätestens nachdem die Stadt Homs gefallen war, haben alle Syrer, die ich kenne, darauf gewartet, dass das Regime in Damaskus stürzt. Am frühen Morgen des 8. Dezember sind die Rebellen dort eingetroffen, und der Präsident war offensichtlich abgehauen. Das war ein überwältigender Moment, der sehr schwer zu beschreiben ist.

Es haben Tausende Syrer hierzulande gefeiert, teilweise auch ihren Dank gegenüber Deutschland zum Ausdruck gebracht. Einen Tag darauf, am 9. Dezember, sprach Jens Spahn (CDU) davon, für Rückkehrer Flüge zu chartern und ihnen 1000 Euro Startgeld mitzugeben.

Ich fand das billig und ärgerlich. Ich habe es immer kritisiert, dass die Politik in Deutschland, besonders die konservative, solche Jahrhundertereignisse nur durch die Brille der Innenpolitik betrachtet. In dem Moment, wo eine schrecklicher Diktatur gestürzt wird, ist das erste, was man denken sollte: Schön, dass dieses Land jetzt mal aufatmen kann. Das nächste wäre: Wie können wir zur einer Stabilität dort beitragen? Nein, man hat gesagt: Das Wichtigste ist, diesen Menschen 1000 Euro in die Hand zu drücken und zu sagen: Haut so schnell wie möglich ab! Mich haben die Äußerungen von Jens Spahn und anderen CDU-Politikern nicht überrascht.

Welche anderen Äußerungen etwa?

Nur eine Woche nach Assads Sturz hat Manuel Hagel (CDU), der in Baden-Württemberg als Ministerpräsidentenkandidat gehandelt wird, gefordert, dass Einbürgerungen für Syrer gestoppt werden. Da habe ich die Fassung verloren. Sind diese Leute so dermaßen uninformiert, dass sie nicht wissen, dass das Staatsbürgerschaftsrecht mit dem Krieg in Syrien nichts zu tun hat? Das ist eine billige Wahlkampftaktik, denn dadurch erweckt man den Eindruck: Wir sind die Hardliner, die alles in Erwägung ziehen, damit weniger Flüchtlinge kommen. Wenn CDU-Politiker diese Themen miteinander verbinden, dann sagen die den bereits eingebürgerten Deutschen syrischer Herkunft: Ihr seid im Grunde Bürger zweiter Klasse.

Inzwischen will auch Innenministerin Nancy Faeser (SPD) Schutzgewährungen überprüfen und aufheben lassen, sollten diese Menschen den Schutz nicht mehr brauchen, weil die Lage sich stabilisiert hat. „Das wird dann für jene gelten, die kein Aufenthaltsrecht aus anderen Gründen wie Arbeit oder Ausbildung haben und nicht freiwillig nach Syrien zurückkehren“, sagte sie. Halten Sie das auch für Wahlkampf?

Nein, das ist ein rechtliches Thema. Einer der Hauptgründe für die Gewährung von Asyl für syrische Flüchtlinge war das schreckliche Vorgehen des Assad-Regimes, das die Situation von einem friedlichen Aufstand zu einem Krieg eskaliert hat. Dieser Grund ist jetzt weggefallen. Das wird wahrscheinlich Auswirkungen darauf haben, ob Syrer weiterhin Schutz, meist den subsidiären, in diesem Land bekommen. Das sollte man prüfen.

Sie plädierten nach dem Anschlag in Solingen zusammen mit den Bürgermeistern Boris Palmer (parteilos) und Richard Arnold (CDU) in einem Gastbeitrag in der Zeit für eine strengere Asylpolitik. Straftätern solle keine Wohnung gegeben werden. Eine Abschiebehaft solle möglich sein, wenn die Ausreise sonst nicht gelänge. Faeser will nun auch Straftäter und Islamisten nach Syrien schnellstmöglich abschieben. Kommt das etwas spät?

Nein, ich habe auch gefordert, dass man mit dem Assad-Regime keinerlei Zusammenarbeit anstrebt, denn der Preis wäre für alle Beteiligten zu hoch gewesen. Aber wenn mehrfach straffällig Gewordene jetzt abgeschoben werden können, ist das gut. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass diese Leute in Syrien nicht gleich auf freien Fuß kommen, sondern den Rest ihrer Strafe dort im Gefängnis verbringen. Von ihnen würde sonst eine Gefahr ausgehen, die die Instabilität in Syrien bestärkt.

Was sollten Deutschland und die EU tun, um zur Stabilität in Syrien beizutragen?

Der EU und Deutschland kommt eine besondere Rolle zu, weil man mit europäischem Know-how und Ressourcen den Menschen vor Ort ein starkes Signal vermitteln kann: Wir wollen ein Teil des Wiederaufbaus eures Landes sein, wir stehen an eurer Seite mit unseren demokratischen Werten und unseren Vorstellungen, wie ein funktionierender Staat aufgebaut werden kann. Sollten die EU und Deutschland das nicht vermitteln, entsteht ein Vakuum, das von islamistischen Kräften gefüllt wird. Man braucht aber Klarheit im Dialog mit den aktuellen islamistischen Machthabern. Ich würde mit Belohnungen arbeiten. Zum Beispiel: Wenn ihr ein ziviles Staatswesen ermöglicht, dann werdet ihr von uns irgendeine Art von Unterstützung bekommen.

Sind Sie mit der aktuellen Vorgehensweise Deutschlands zufrieden?

Mir ist immer wieder aufgefallen, dass etwa die Amerikaner in ihren Delegationen nach Syrien in den USA lebende Syrer einbeziehen. Ich würde mir wünschen, dass die Außenpolitik in Europa, auch die deutsche, die hier lebenden Syrer ebenfalls einbezieht. Dass sie das nicht macht, hat viel mit deutscher Arroganz zu tun und ist nicht klug. Wenn es um den Wiederaufbau Syriens geht, können die Syrer, die hier leben, am meisten dazu beitragen. Aber der Wiederaufbau ist nicht nur eine syrische Angelegenheit, spätestens wenn wir über Flüchtlinge reden, spürt man das schnell.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) schlug vor, syrische Flüchtlinge mit einer Ausnahmegenehmigung ihre Heimat besuchen zu lassen, damit die sich selbst ein Bild vor Ort machen können.

Das ist im Fall von Syrien ein Gebot des Pragmatismus. So können sie sich frei dazu entscheiden, zurückzukehren oder eben nicht.

Es mehren sich die Stimmen aus der Wirtschaft, dass man die syrischen Arbeitskräfte braucht. Gut zwei Fünftel der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Syrer in qualifizierten Tätigkeiten arbeiteten im Mai in Engpassberufen, besonders in der Logistik und in Gesundheitsberufen. Syrer stellen in Deutschland die größte Gruppe an ausländischen Ärzten. Ende 2023 waren es laut Bundesärztekammer rund 5800.

Das mit den Ärzten haben wir auch in unserem Gastbeitrag in der Zeit nach dem Anschlag in Solingen geschrieben. Ich habe davor gewarnt, zu stigmatisieren, weil Friedrich Merz (CDU) am Tag nach dem Messerangriff gefordert hat, keine Syrer mehr reinzulassen. Nach der Logik: Wir haben keinen Plan, wie wir mit dieser kleinen problematischen Gruppe umgehen sollen, deshalb wechseln wir zu Plan B und stigmatisieren auch die große, gesetzestreue Gruppe, die sich eigentlich am meisten über solche Kriminellen ärgert. Mit so einer Kommunikation laufen wir Gefahr, dass wir die Gesellschaft weiter spalten und Menschen verlieren.

Es erhielten jedoch laut Wirtschaftswoche 54,9 Prozent der in Deutschland lebenden Syrer im August 2024 Hilfe durch das Bürgergeld. Für alle in Deutschland lebenden Menschen lag die Quote bei 8,4 Prozent.

Die Gründe dafür sind vielschichtig. Die meisten Syrer, die in Deutschland leben, sind vor dem Krieg geflüchtet. Ich kenne welche, die seit Jahren in einem Flüchtlingsheim leben. Nicht wenige sind depressiv, manche haben ein Trauma. Diesen Menschen muss geholfen werden. Manche Gründe haben ihre Ursprünge in Syrien selbst.

Zum Beispiel?

Es gibt Regionen, wo eine Grundschule keine Selbstverständlichkeit ist. Vor allem für Menschen ohne vernünftige Vorbildung ist es eine wahnsinnige Herausforderung, einen Platz in dieser Gesellschaft zu finden. Sie merken, dass die Sprache schwierig ist, eine Ausbildung bekommt man mit geringen Deutschkenntnissen kaum. Egal, welchen Beruf man später ausüben will, man braucht Zeugnisse, Papiere, diese ganzen Formalitäten, die in Syrien kaum existieren. Wenn ich dort als Kfz-Mechatroniker arbeiten will, reicht es, wenn ich für ein paar Monate eine Art inoffizielles Praktikum bei einem Kfz-Meister mache. Diese gesellschaftliche Diskrepanz zwischen top gebildeten Ärzten und Leuten, die die ersten grundsätzlichen Schritte in Deutschland nicht schaffen, hat mehr mit Syrien und dem Assad-Regime zu tun als mit den Menschen selbst.

Blicken wir noch auf das Thema Kriminalität. Im Bereich der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung etwa kamen nach dem Bundeslagebild Kriminalität im Kontext von Zuwanderung 2023 die meisten Tatverdächtigen, nämlich 2099, aus Syrien. Zu berücksichtigen ist dabei, dass Syrer unter den Zuwanderern die zweitgrößte Gruppe nach den Ukrainern waren. Sie haben gesagt, friedliche Syrer ärgere die Kriminalität am meisten, und Konservative neigten aus Planlosigkeit dazu, alle über einen Kamm zu scheren. Was sollten sie Ihrer Ansicht nach stattdessen tun?

Das ist schwierig und einfach zugleich. Gegen Kriminelle muss man ordnungs- oder strafrechtlich vorgehen. Ein Großteil des Problems war es bisher, dass die zuständigen Behörden zu kulant gehandelt haben, sodass Kriminelle immer wieder polizeilich auffällig wurden und trotzdem am nächsten Tag wieder auf freiem Fuß waren. In vielen Fällen waren schwere Verbrechen wie Messerattacken fast vorhersehbar, und man hat sie nicht verhindert. Wir müssen über die präventive Bekämpfung von Kriminalität reden und auch über das Phänomen, warum eine sehr kleine Gruppe von jungen Männern, die aus bestimmten Ländern kommen, hier überproportional kriminell ist. Aber nicht über die 99,9 Prozent der Menschen, die damit nichts zu tun haben.

Das Gespräch führte Christine Zinner.