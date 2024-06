Staatsanwaltschaften in Berlin und Cottbus ermitteln gegen Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes. Der Verdacht: Die Beamten im Ressort von Außenministerin Annalena Baerbock sollen, so berichtet das Nachrichtenmagazin Focus, Mitarbeiter in deutschen Botschaften und Konsulaten dienstlich angewiesen zu haben, Visa-Anträge für die Einreise in die Bundesrepublik trotz unvollständiger oder offensichtlich gefälschter Papieren zu genehmigen. Auf diesem Weg sollen in den vergangenen fünf Jahren mehrere Tausend Menschen eingereist sein, die zum großen Teil Asyl beantragten

Antragsteller mit den fragwürdigen Papieren sollen in erster Linie Syrer, Afghanen und Türken gewesen sein. Auch Pakistaner und Bürger verschiedener afrikanischer Staaten bekamen offenbar mit manipulierten Papieren Einreisegenehmigungen.