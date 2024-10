So erreichen Sie Ingo Way:

Jetzt ist amtlich, worüber vor einigen Tagen auf Cicero Online nur spekuliert werden konnte: Es waren tatsächlich Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Außenministerin Annalena Baerbock (dito), die monatelang die Lieferung deutscher Kriegswaffen nach Israel blockiert haben. Anlass für die genannte Spekulation war die Bundestagsdebatte am 10. Oktober zum Jahrestag des Überfalls der islamistischen Hamas auf Israel vor einem Jahr.

In dieser Debatte hatte CDU-Chef Friedrich Merz der Bundesregierung vorgeworfen, ihre Bekenntnisse zur Sicherheit Israels seien nichts wert, wenn man gleichzeitig seit Monaten – nachweislich seit März 2024 – keine Lieferung von Kriegswaffen an Israel mehr genehmigt habe. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte daraufhin im Brustton der Empörung auf Merz‘ Vorwürfe erwidert: „Wir haben Entscheidungen getroffen in der Regierung, die auch sicherstellen, dass es demnächst weitere Lieferungen geben wird. Und dann werden Sie ja sehen, dass das hier ein falscher Vorhalt gewesen ist.“

Ein ungeheurer diplomatischer Affront von deutscher Seite

An dieser Stelle hatte ich die Frage gestellt, welche Diskussionen diesen Entscheidungen, von denen Scholz sprach, wohl vorausgegangen waren und ob der Bundeskanzler womöglich gegenüber Habeck und Baerbock ein Machtwort gesprochen hatte. Laut Recherchen der Bild-Zeitung war es kein Machtwort des Kanzlers sondern eine israelische Unterschrift, die zum Sinneswandel in der Bundesregierung geführt hat. Laut Bild hatten die Grünen in den geheimen Sitzungen des Bundessicherheitsrats jegliche Ausfuhrgenehmigungen blockiert, solange die israelische Regierung der Bundesregierung nicht schriftlich versichere, Waffen aus Deutschland nicht für einen Völkermord einzusetzen. Ohne dieses Schreiben gebe es keine Waffenexporte, so die Grünen-Minister. Auf Drängen von Habeck und Baerbock habe die Bundesregierung diese Zusicherung aus Israel dann auch tatsächlich eingefordert.

Die grünen Minister haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass die israelische Regierung diese Unterschrift tatsächlich leisten würde. Doch genau das hat sie nach Bild-Informationen am vergangenen Donnerstag getan. Sie konnte das auch relativ gefahrlos tun, da Israel derzeit keinen Völkermord begeht und auch in Zukunft keinen zu begehen beabsichtigt. Es handelt sich allerdings um einen ungeheuren diplomatischen Affront von deutscher Seite, einem vorgeblich befreundeten Staat, für dessen Sicherheit man sich verantwortlich zu fühlen vorgibt, so wenig zu vertrauen, dass man ihm unterstellt, einen Völkermord zu begehen, sofern er nicht amtlich erkläre, das nicht zu tun. Doch Israel braucht derzeit eben dringend Waffen in seinem Verteidigungskrieg gegen den Iran und dessen Stellvertreter, die Israel auslöschen und seinen Bewohnern dasselbe Schicksal angedeihen lassen wollen wie den 1200 Opfern des Massakers vom 7. Oktober 2023, und musste daher über dieses Stöckchen springen.

Das künstliche Hindernis ist nun beseitigt

Mit der israelischen Unterschrift stehen Baerbock und Habeck jetzt als die Bedröppelten da. Denn es ist klar, dass sie schlicht und einfach keine Waffen nach Israel liefern wollten und daher absurde Konditionen für Exportgenehmigungen aufgestellt haben. Das künstliche Hindernis, das die beiden Minister errichtet haben, ist nun beseitigt, und jetzt weitere Vorwände zu finden, wäre ein allzu durchsichtiges Manöver. Die Regierung in Jerusalem wird diese diplomatische Demütigung, so lange die Ampel regiert, sicher nicht vergessen. Die deutsche Außenministerin und der deutsche Wirtschaftsminister sind als Heuchler entlarvt, die zwar öffentlich immer wieder betonen, an der Seite Israels zu stehen, sich aber insgeheim die Propaganda der Hamas und ihrer nützlichen Idioten im Westen zu eigen machen, Israel begehe einen Genozid und handle in seinem Kampf gegen Terrorgruppen wie Hamas und Hisbollah insgesamt völkerrechtswidrig.

Und auch der Bundeskanzler macht in dieser Sache keine gute Figur. In der Bundestagsdebatte vom vergangenen Freitag wusste Scholz bereits von der israelischen Unterschrift, die einen Tag zuvor erfolgt war. In diesem Wissen konnte er natürlich vollmundig weitere Waffenlieferungen an Israel ankündigen, so als wäre dies nie strittig gewesen. Der Vorwurf von Friedrich Merz, die Bundesregierung blockiere die entsprechenden Exporte, war trotzdem richtig, denn er hatte bis dato zugetroffen. Merz wusste am vergangenen Freitag wohl noch nichts von der israelischen Unterschrift; von seinem Kenntnisstand aus traf seine Kritik daher voll ins Schwarze.