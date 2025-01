Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Markus Karps Beitrag vom 10. Dezember, „Zum Scheitern verdammt“, provoziert mich. Ich war Repräsentant der Union in öffentlichen Ämtern, wie Markus Karp auch. Aber ich bin weit entfernt von seiner frustrierten Zukunftsbetrachtung, die ihn am Ende argumentatorisch in die Arme der Gegner unserer Freiheit treibt. Die aktuellen Einwürfe des „Jung-Politikers“ Elon Musk machen diese Gedanken noch dramatischer.

Die Politikwende in Deutschland ist möglich, und das Programm der Union zeigt realistische Optionen auf. Das ist meine erste Reaktion. Die definitive Trennung der größten europäischen Volkspartei von nationalistischen und sozialistischen Populisten ist die einzige Chance für die Unionsparteien, das Zentrum politischer Stabilität in Deutschland und darüber hinaus in Europa zu bleiben. Das ist die zweite Reaktion. Genau diesen Kurs lebt und vertritt Friedrich Merz.