Wirtschaftshistoriker sehen in der 1973 begonnenen Ölpreiskrise einen Wendepunkt der Nachkriegsgeschichte: den dauerhaften Abschied von Vollbeschäftigung und niedrigen Staatsschulden. Denn trotz wieder anziehender Konjunktur stieg die Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik. Einstige Schlüsselindustrien wie Kohlebergbau und Stahlproduktion verloren an Bedeutung. Das Sozialsystem geriet zunehmend in Schieflage.