Schon seit Jahrzehnten nimmt die Zufriedenheit der Deutschen mit der Demokratie scheinbar ab – und nicht zu. Man kann das nicht nur an sinkenden Wahlbeteiligungen und am Rückgang der Mitgliederzahlen von Parteien ablesen. Vor allem das Vertrauen der Menschen in die demokratischen Institutionen und noch mehr in die Problemlösungskompetenz des demokratischen Systems erodiert.