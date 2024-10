Drei Mal fragt Sandra Maischberger nach und drei Mal antwortet Cem Özdemir nicht das Erwartbare. „Geht der Ausspruch von Friedrich Merz zu den kleinen Paschas in Ordnung?“, will die Moderatorin in der ARD wissen. Der Grünen-Politiker antwortet, es sei falsch, den CDU-Vorsitzenden in die Rassismus-Ecke zu stellen. Auf den erneuten Vorhalt sagt Özdemir, er lehne eine Sprachpolizei ab. Und schließlich sagt er, wenn Merz das so empfunden habe, sei es so. „Es gibt natürlich die kleinen Paschas, aber es gibt auch das Gegenteil.“

Cem Özdemir erfindet sich gerade neu, er ist ein Meister darin, Kontinuitäten und Brüche zu verbinden. Während die aktuellen grünen Galionsfiguren Annalena Baerbock und Robert Habeck noch im Ampel-Strudel kämpfen, packt er schon die Koffer. Keiner aus dem Grünen-Spitzenpersonal ist schon so lange dabei, und keiner wagt nun so etwas radikal Neues wie er. In diesen Tagen wird Özdemir, der Landwirtschaftsminister, der Ex-Grünen-Vorsitzende, der einstige gefallene Skandal-Grüne. wohl seine Spitzenkandidatur für die Landtagswahl in Baden-Württemberg im Frühjahr 2026 erklären. Der Weg von Berlin auf die Landesebene scheint gewiss – und ist gewiss nicht ohne Risiko.