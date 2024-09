Die Unzufriedenheit mit den beiden Parteivorsitzenden schwelte schon länger, aber dass es dann so schnell gehen würde, kam doch überraschend. Selbst in der druckfrischen Ausgabe der Zeit, wo man eigentlich ein sehr enges Verhältnis zu den Grünen pflegt, findet sich an diesem Donnerstag noch ein längerer Beitrag, der unter der Überschrift „Gemeinsam einsam“ über einen möglichen Rücktritt von Ricarda Lang und Omid Nouripour spekuliert. Ein Satz daraus: „Bisher hat niemand öffentlich die Stimme gegen Lang und Nouripour erhoben. Das hat vor allem damit zu tun, dass viele Grüne vernarrt in die Vorstellung sind, zu den Guten gehören zu müssen. Intrigen, Machtspiele, Personaldebatten, all das hält man, anders als in früheren Zeiten, inzwischen gern auf Abstand, kultiviert sein ambivalentes Verhältnis zur Macht.“

Habeck: „unbarmherziges Geschäft“ Ganz anders klang da am Mittwochabend Robert Habeck höchstpersönlich, der nach den miserablen Ergebnissen bei den drei zurückliegenden Landtagswahlen und der vergeigten Europawahl nun wohl beschlossen hatte, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen, um seine Ambitionen auf eine Kanzlerkandidatur mit hard power zu hinterlegen: Nach dem obligatorischen Loblied auf die am Morgen desselben Tages zurückgetretenen Grünen-Vorsitzenden, die mit ihrem Schritt einen Neuanfang ermöglicht hätten, ließ er im Tagesthemen-Interview dann überraschend den skrupellosen Machiavellisten aufblitzen. Politik sei eben ein „hartes und undankbares“, ja sogar ein „unbarmherziges Geschäft“, so der Bundeswirtschaftsminister, dem doch eigentlich gerade wegen seiner sanften und nachdenklichen Art aus dem linksliberalen juste milieu heraus die Herzen insbesondere der weiblichen Wählerschaft zufliegen. Ganz neue Töne, Habeck zeigt Härte.