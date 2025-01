Friedrich Merz geht in der Migrationsfrage „all in“, wie er selbst sagt. Beim Pokern bedeutet das, alles Geld, das man noch hat, in einem einzigen Spiel zu riskieren. So weit geht der Kanzlerkandidat der Union freilich nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass die CDU/CSU wegen seines riskanten Manövers noch von der SPD oder gar den Grünen überholt wird, ist minimal. Das eigentliche Ziel von Merz, nach Rechtaußen abgewanderte Wutwähler in großer Zahl in die Mitte zurückholen, dürfte er indes nicht erreichen. Dagegen sprechen mindestens vier Gründe.

1. Symbolpolitik ist keine Realpolitik Am Mittwoch hat die CDU/CSU im Bundestag zwei Entschließungsanträge zur Migrationspolitik und zur inneren Sicherheit in den Bundestag eingebracht. Der eine enthielt den Fünf-Punkte-Plan, mit dessen Umsetzung Merz im Fall seiner Kanzlerwahl bereits am ersten Tag im Amt beginnen will – Donald Trump lässt grüßen. Im zweiten Antrag ging es um „einen Politikwechsel bei der inneren Sicherheit“. Der erste Antrag wurde mit 348 zu 345 mit den Stimmen von CDU/CSU, FDP und AfD angenommen, der zweite von SPD, Grünen, Linken und AfD abgelehnt.