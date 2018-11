So viel Chaos war in der CDU noch nie

Die CDU zieht ziemlich unvorbereitet in die neue Zeit. Auf die Schnelle sollen nun Regionalkonferenzen organisiert werden, damit sich die Basis der Partei ein Bild von den Kandidaten machen kann. Doch gerade dies bisschen Basisdemokratie in einer an sich durch und durch hierarchisch organisierten Partei offenbart die Tücken des Dreikampfes, der in der CDU jetzt begonnen hat. Dass die Partei einen neuen Parteivorsitzenden sucht, wo sie doch eigentlich einen Kanzlerkandidaten küren müsste, macht die Sache nicht einfacher, sondern noch tückischer. So viel Chaos wie in diesen Tagen war in der CDU noch nie.