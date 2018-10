16 Jahre lang war Friedrich Merz politisch tot, und dafür gesorgt hatte vor allem Angela Merkel. Merkel wurde zur Bundeskanzlerin, Merz ging in die Wirtschaft. Doch mit Merkels selbstgewähltem Verzicht auf den Parteivorsitz hat sich für Merz plötzlich eine Tür geöffnet, zurück in die Politik und endlich doch noch an die Spitze der Partei. Wird er als Parteivorsitzender Merkel auch aus dem Kanzleramt drängen? Nach außen gab sich Merz auf einer Pressekonferenz am heutigen Mittwoch versöhnlich: „Ich bin der festen Überzeugung, dass Angela Merkel und ich miteinander unter diesen veränderten Bedingungen auskommen und klarkommen werden.“ Aber jeder weiß, dass die beiden eine spannungsreiche Geschichte verbindet. Die zeichnen wir in unserer Bildergalerie nach.

Fotos: picture-alliance