Das Budgetrecht gilt als Königsrecht des Parlaments. Also ist die Aussprache über den Haushalt dann sowas wie die Krönungsmesse der Demokratie. Heute stand die Generaldebatte über den Einzeletat des Bundeskanzleramtes auf der Tagesordnung. Der wichtigste Tag des Jahres für den Bundestag. Doch diesmal war alles anders. Es herrscht Krieg in Europa. Das traditionelle Schaulaufen von Regierung und Opposition war heute der Versuch von Normalität angesichts des Grauens in der Ukraine. Das Wetter half dabei. Draußen blauer Himmel, drinnen strahlt durch die Kuppel die Sonne fast senkrecht auf das Rednerpult. Der neue Unionsfraktionschef Friedrich Merz startet die Debatte mit einer fulminanten Rede, solche Reden haben sich die Merkel-Kritiker in der Union jahrelang erträumt. Nur haben CDU/CSU jetzt leider keine Mehrheit mehr. Bundeskanzler Olaf Scholz wiederum antwortet ganz merkel-like mit einer nüchternen abgelesenen Rede. Viel Pragmatismus, wenig sozialdemokratisches Herzblut, aber dafür stellt die SPD jetzt den Regierungschef. So ist das in der Demokratie, es gibt nie den absoluten Triumph.

Eigentlich sahen gestern alle schlecht aus. Die Regierung macht in weiten Teilen das Gegenteil von dem, was sie versprochen hat und muss sich dies zu Recht vorhalten lassen. Dietmar Bartsch von den Linken formuliert pointiert: „Ihr Haushalt verstößt gegen ihren eigenen Koalitionsvertrag.“ Eine scheinbar schlichte Feststellung, die inhaltlich kaum zu beanstanden ist. So steigen die Verteidigungsausgaben und die für Entwicklungspolitik sinken, genau anders hatte sich die Ampel-Koalition es sich vorgenommen. Tatsächlich offenbaren sich Risse im neuen Bündnis, die heute möglichst übertüncht wurden. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Matthias Middelberg, aber hielt sie der Ampel vor. Eigentlich sei die Regierung angesichts der nun in der Krise offenbar werdenden massiven inhaltlichen Differenzen „nicht handlungsfähig“.