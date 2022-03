Die Unionsfraktion hat einige Zeit gebraucht, um sich in ihre Rolle als (immerhin stärkste) Oppositionskraft einzufinden, aber mit dem heutigen Auftritt ihres neuen Vorsitzenden Friedrich Merz hat sie diesen Wandel vollzogen. Und zwar erfolgreich, denn Merz, der an diesem Mittwoch die Generaldebatte zum Bundeshaushalt eröffnete, agierte inhaltlich präzise und rhetorisch stark. So etwas hat man aus den Reihen von CDU und CSU lange nicht erlebt, auch seine parteiinternen Kritiker dürfte der Sauerländer überzeugt haben. Olaf Scholz, der unmittelbar nach Merz das Wort ergriff, ging mit keinem Satz auf die Worte seines Vorredners ein – obwohl dieser ein paar bemerkenswerte Pflöcke eingerammt hatte. Der Bundeskanzler hing vielmehr an seinem Redemanuskript und wich davon ganz offensichtlich nicht einen Millimeter ab.

Natürlich stand die Aussprache voll im Schatten des Ukrainekriegs und der sich daraus ergebenden Herausforderungen für Deutschland und – denn darum ging es ja – den deutschen Bundeshaushalt. Scholz, der vor kurzem ein „Sondervermögen“ im Umfang von 100 Milliarden Euro zur Instandsetzung der Bundeswehr versprochen hatte, kann zwar auf Unterstützung der Union zählen, aber nur unter bestimmten Bedingungen, wie Merz unmissverständlich klarmachte. Weil das Sondervermögen nämlich gegen die Schuldenbremse verstößt und somit eine Grundgesetzänderung mit den Stimmen von zwei Dritteln aller Parlamentarier nötig ist, wird es auch auf die Unionsabgeordneten ankommen. Diese, so ihr Fraktionsvorsitzender, würden dabei auch mitmachen – aber nur unter einer Bedingung: dass ausnahmslos sämtliche MdBs der Ampelkoalitionsparteien ebenfalls für die Einrichtung des Sondervermögens stimmen. Man sei nämlich, so Merz, nicht die Ersatzbank der Regierungskoalition. Und weil damit zu rechnen ist, dass es besonders in den Reihen von Grünen und SPD einige Abweichler geben wird, die sich den geplanten Mehrausgaben für Verteidigung widersetzen werden, tut sich an dieser Stelle eine Falle für Scholz auf.