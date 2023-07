So erreichen Sie York Herder:

Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikationsrecht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

Herr Boehme-Neßler, um den Nachweis von Diskriminierung zu erleichtern, soll es nach einem Reformvorschlag der Antidiskriminierungsbeauftragten Ferda Ataman in Zukunft reichen, einen Vorfall glaubhaft zu machen, sodass „die überwiegende Wahrscheinlichkeit genügt“, um die Diskriminierung oder Belästigung zu belegen. Was würde das bedeuten?