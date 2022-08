So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Mathias Brodkorb war Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern und gehört der SPD an.

Vier Jahre lang hatte die Antidiskriminierungsstelle des Bundes nur eine kommissarische Leitung. Vor etwa vier Wochen dann wurde die Publizistin Ferda Ataman für fünf Jahre zur neuen Leiterin der Behörde ernannt. Dass dies nicht unumstritten war, lag an der Publizistin selbst, die in der Vergangenheit auch durch „deutschenfeindliche“ Äußerungen auf sich aufmerksam gemacht hatte. Eine Antidiskriminierungsbeauftragte, die selbst diskriminiert: Das wollte nicht jedem einleuchten. Gewählt wurde sie vom Deutschen Bundestag am Ende dennoch.

Und heute hatte sie mit der Vorstellung des Jahresberichts 2021 ihrer Behörde ihren ersten großen Auftritt. In einer Pressekonferenz wies sie allerdings gleich zu Beginn darauf hin, dass sie mit ihm im Grunde nichts zu tun habe. Der beziehe sich ja auf das vergangene Jahr, und sie selbst sei noch gar nicht so lange im Amt.