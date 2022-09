Berlin will sich mal wieder eine Extrawurst leisten. Der „rot-rot-grüne“ Senat ist wild entschlossen, eine eigene Nachfolgeregelung für das bundesweite 9-Euro-Ticket zu realisieren. Mit diesem Ticket konnte in den Monaten Juni bis August bundesweit der gesamte öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) genutzt werden, was auf große Resonanz stieß, aber auch den miserablen Zustand vieler Verkehrsträger, besonders auf der Schiene, offenbarte.

Den Zeitraum bis zu einer möglichen bundesweiten Regelung will man in der Hauptstadt ab Oktober für zunächst drei Monate mit einer „Insellösung“ überbrücken, mit einem 29-Euro-Ticket. Allerdings nicht monatsweise aus dem Automaten buchbar, sondern nur in Verbindung mit einem regulären Abonnement, für das man nach Ablauf der „Rabattaktion“ wieder den vollen Preis zahlen müsste. Es sei denn, man nimmt das in diesem Fall geplante „Sonderkündigungsrecht“ war, um das in der Regel für ein Jahr abgeschlossene Abo zu kündigen. Bestandskunden sollen – wie schon beim 9-Euro-Ticket, den Differenzbetrag für die drei Monate erstattet bekommen.

Brandenburg will nicht mitmachen

Nach einer unbürokratischen Lösung klingt das nicht, aber das ist bei weitem noch nicht alles. Denn Berlin ist verkehrspolitisch eben keine „Insel“, sondern eingebunden in den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB), in dem außer den beiden Landesregierungen auch die Brandenburger Landkreise Sitz und Stimme haben. Ohne die Zustimmung dieses Aufgabenträgers können derartige Tarifeskapaden nicht gestartet werden. Dennoch hielt es Berlin offenbar nicht für nötig, seine Nachbarn in die Überlegungen einzubeziehen, obwohl das nicht nur wegen der Zuständigkeit des VBB dringend notwendig gewesen wäre.

Entsprechend verärgert zeigt man sich in Brandenburg, wollte aber eine „Insellösung“ für Berlin nicht grundsätzlich blockieren. Der Widerstand des SPD-Landrats von Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt, der die für den heutigen Donnerstag geplante VBB-Aufsichtsratssitzung mit einem Veto platzen lassen wollte, konnte nach intensiver Seelenmassage durch seine Parteifreundin, Berlins Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey, ausgeräumt werden. Allerdings zeigen das Land Brandenburg und die Landkreise keine Bereitschaft, sich an der Finanzierung des Billigtickets zu beteiligen.

Falsche Prioritäten

Dafür gibt es gute Gründe, denn in weiten Teilen des Bundeslandes ist die ÖPNV-Anbindung so schlecht, dass sie selbst bei einem Nulltarif für viele Berufspendler keine Alternative darstellen würde. So sagte Jan Redmann, Fraktionsvorsitzender der in Brandenburg mitregierenden CDU, am Donnerstag im RBB-Inforadio, es gebe derzeit viel dringendere Prioritäten. Die gestiegenen Energiepreise für den Bus- und Bahnverkehr müssten erstmal gestemmt werden und auch der Ausbau der Verkehrsangebote auf dem Land sei nötig. Die Pläne der Berliner Koalition seien „Geldverschwendung und ein vorgezogenes Wahlkampfgeschenk, das nicht in diese Zeit passt“. Berlin sehe nur auf sich selbst und habe Brandenburg dabei nicht im Blick. Was sicherlich keine neue Erkenntnis ist.

Übrig bleibt also eine Teillösung, die nur für den Bereich innerhalb der Berliner Stadtgrenzen gelten wird. Im VBB-System ist das Tarifbereich AB. Wer sich ausschließlich oder hauptsächlich in diesen Bereich bewegt, wird also von dem 29-Euro-Ticket profitieren. Regulär kostet eine Monatskarte für diesen Bereich 86 Euro, für Auszubildende und Studenten zwischen 58 und 77,50 Euro. Bei jährlicher Zahlungsweise gibt es einen Rabatt. Auch die bezuschussten Firmentickets und das Seniorenticket sind teurer als das Drei-Monats-Schnäppchen, wobei Letzteres für ganz Brandenburg gilt. Für Schüler gilt der Nulltarif – aber nur innerhalb des Stadtgebietes.

Skurriles Tarifsystem

Darüber hinaus weist das VBB-Tarifsystem noch etliche Skurrilitäten auf. Mit der Seniorenkarte darf man kostenlos einen Hund mitnehmen, aber kein Fahrrad. Dies dürfen wiederum Auszubildende und Studenten, aber nicht, wenn sie nur AB gebucht haben. Mit Jobticket darf man wiederum ab 20 Uhr und an Wochenenden eine weitere erwachsene Person umsonst mitnehmen. Dazu noch ein Wust von Tages-, Wochen-, Wochenend- und Kleingruppentickets sowie eine rabattierte AB-Monatskarte, die erst ab 10 Uhr genutzt werden darf.

Doch das eigentliche Problem mit dem 29-Euro-Ticket sind die Pendler, die außerhalb von Berlin wohnen und in Brandenburger Nachbargemeinden arbeiten oder studieren und umgekehrt. Die nutzen, falls es sich um Umlandgemeinden handelt, dann auch den Tarifbereich C, der etwa Potsdam, Teltow, Falkensee, Hennigsdorf und das Gebiet um den Flughafen BER einschließt. Das heißt, sie bräuchten zu ihrer billigen AB-Monatskarte noch Zusatztickets. Wer also das Glück hat, von der Berliner Innenstadt regelmäßig zum Campus Buch mit seinen zahlreichen Versorgungs- und Forschungseinrichtungen zu pendeln, kann sich über die milde Gabe des Berliner Senats freuen. Wer mit der S-Bahn eine Station weiter zur Arbeit fahren muss, nur sehr eingeschränkt.

Flickschusterei statt nachhaltigen ÖPNV-Konzepten

Das klingt nach Flickschusterei und Symbolpolitik. Doch das gehört nun mal zum „Markenkern“ der rot-rot-grünen Berliner Landesregierung. Rund 100 Millionen Euro soll der Spaß den Steuerzahler für die drei Monate kosten. Und was dann? Was passiert, wenn es bis zum Jahresende keine bundesweite Nachfolgelösung für das Flatrate-Ticket gibt, oder diese aufgrund des möglichen Preises von 69 Euro für viele nicht mehr attraktiv wäre? Will man dann die „Tarif-Mauer“ rund um die deutsche Hauptstadt verstetigen? Oder gibt es eine sang- und klanglose Rückkehr in das Tarifwirrwarr mit unzähligen verschiedenen Zeitkarten und Sondertarifen? Wie passt dieser Berliner Alleingang mit dem viel beschworenen „Zusammenwachsen der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg“ zusammen?

Alles Fragen, auf die man von diesem Senat wohl kaum schlüssige Antworten erwarten kann. Ganz abgesehen von den grundsätzlichen strukturellen Problemen des ÖPNV, wie etwa die Kostenlawine, die jetzt durch die explodierenden Energiepreise auf die Verkehrsbetreiber zurollt und den riesigen Investitionsstau, besonders im Schienenverkehr. Aber mit Symbolpolitik fährt dieser Senat bislang ja relativ gut.