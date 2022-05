Die gute Fee unseres Büros zum Beispiel, die den Laden in einem menschenwürdigen Zustand erhält und für lebenspraktische Fragen aller Art auch sonst eine gute Adresse ist, brauchte für ihr Urteil über das Neun-Euro-Ticket keine 30 Sekunden: „Klar kaufe ich das, und zwar noch am ersten Tag.“ Ihre Rechnung ist einfach: Anstelle von 240 Euro (monatlich, nicht jährlich) für ihre berufsbedingte länderübergreifende Pendelei zahlt sie ab 1. Juni für ein Vierteljahr nur noch 32,50 Euro pro Monat – neun Euro für sich selbst und 23,50 für ihr Fahrrad. Das ist weniger als ein Siebtel ihrer üblichen Fahrtkosten. Allerdings geht sie das Risiko ein, ihr Rad in dieser Zeit wegen Überfüllung des Zuges häufiger am Bahnhof zurücklassen zu müssen. Insgesamt wird sie in diesem Vierteljahr aber planmäßig 622,50 Euro sparen. Insofern: Entlastungsmission an dieser Stelle aller Voraussicht nach schon einmal erfüllt.