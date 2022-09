Innerhalb der Ampel-Koalition geht es dieser Tage zu wie bei der Trierer Weinversteigerung. Um das gestern ausgelaufene 9-Euro-Ticket gibt es einen mehr als skurrilen Bieterwettstreit. Denn dass das Billigbillett in neuer Form zum Leben erweckt werden soll, scheint mittlerweile jedem in der Ampel klar zu sein; nur über Form und Finanzierung wird noch heftig gefeilscht: Vielleicht wird es ein 29-Euro-Ticket (so schwebt es den Grünen vor), ein 49-Euro-Ticket (so will es die SPD) oder aber ein 69-Euro-Ticket (so könnte es nach Meinung manch eines Liberalen funktionieren). Wer als letzter noch den ausgestreckten Finger in der Luft hält, der hat verloren.

Bis gestern war das übrigens Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Denn obwohl der noch vor gut drei Wochen im ZDF-Morgenmagazin gesagt hatte, dass das 9-Euro-Ticket zwar ein voller Erfolg, auf Dauer aber nicht finanzierbar sei („Das würde den Bund 13 bis 14 Milliarden Euro kosten"), stellte er sich bei der gestern zu Ende gegangenen Regierungsklausur in Meseberg inhaltlich noch einmal runderneuert auf: „Wir werden uns dafür einsetzen, dass es nicht wieder zum Rückfall in die alten Tarifstrukturen kommt, so wie jetzt kurzfristig zum 1. September", so Wissing gestern gegenüber dem Deutschlandfunk. Irgendetwas muss sich also auf der Klausurtagung zwischen den einzelnen Parteien ereignet haben, dass nun selbst die Liberalen auf die Sparschiene springen.

Rauf auf den Billigzug!

Denn es gibt noch eine weitere Überraschung obendrauf: Wissings Parteikollege Christian Lindner, als oberster Kassenwart noch nie ein echter Freund von zu viel finanzieller Beinfreiheiten beim Bahnfahren, sprang – man verzeihe an dieser Stelle die leider allzu naheliegende Metapher – auf Wissings Billigzug mit auf: Während der Finanzminister im ARD-Sommerinterview jüngst noch den Eindruck erwecken wollte, dass 9-Euro-Ticket sei eher als Mitgliedskarte für die Antifa oder für sonstige linke Gruppen zu verstehen, vollzog er nach Meseberg die Kehrtwende: Wissing habe ihn überzeugt, so Lindner. Sobald die Finanzierungsfrage geklärt sei, könne der Preis für das Ticket festgelegt werden.

Die Mobilität der kleinen Preise scheint somit endgültig aufgegleist zu sein, und der Ferienfahrspaß gilt bald vielleicht schon fürs ganze Jahr und für all die mühseligen Monate, die während des kommenden Winters noch auf uns warten. Noch scheinen zwar die Bundesländer bei dieser abermaligen Preisnachlassaktion nicht wirklich mitziehen zu wollen; manch einem Landesminister fehlt bei der Finanzierung der neuen Geiz-ist-geil-Gesinnung bei gleichzeitiger Erhaltung der ohnehin angeschlagenen Infrastruktur für den Nahverkehr wohl schlicht die Fantasie. Das aber scheint die vielen Anhängern der Rabattierung wider die rasant steigende Inflation nicht mehr zu bekümmern. Es lebe das Schnäppchen für die Schiene - auch wenn uns das auf lange Sicht noch teuer zu stehen kommen könnte!

Vorbild Abwrackprämie

Denn dem Bahnnachlass könnte es bald so ergehen, wie seinem großen Vorbild, der Umweltprämie von 2009. Damals hatte die Große Koalition unter Angela Merkel versucht, mithilfe staatlicher Finanzierungsanreize von damals 2.500 Euro pro verschrottetem Alt- und daraufhin zugelassenen Neuwagen, Verkehr-, Wirtschaft- und Umwelt mittels attraktiven Schnappers zusammenzudenken: Das Ergebnis war die sogenannte Abwrackprämie.

Die wurde als Begriff zwar später „Wort des Jahres“, hatte darüber hinaus aber eher negative Nebeneffekte: Eine gut acht Monate nach Einführung vorgelegte Studie vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit kam zu einem recht nüchternen Zwischenstand: „Zur CO2-Minderung des Pkw-Verkehrs tragen die neuen Pkw kaum bei“, so die Studienautoren damals. Und auch die Wirtschaft, die man mithilfe der Abwrackprämie eigentlich wieder ans Laufen bringen wollte, guckte hernach weiter in die Röhre. Ein „klassisches Eigentor“ nannte Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer folgerichtig die Ramschaktion auf abgewracktes Autoblech.

Immenser Innovationsstau

Und es könnte heuer ähnliches drohen: Diesmal aber werden am Ende nicht zwei Million zusammengepresste Privatkarossen deutscher Pkw-Besitzer stehen, es könnte die Deutsche Bahn selbst sein, die nach weiterer Verwirtschaftung ihres im Kern ja großartigen Mobilitätsangebots verschlissen und abgewrackt dasteht. Zwar hat der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen ganz im Gegensatz zu einer alarmierenden Studie des Interessenverbands Agora Verkehrswende jüngst eine erfreulich positive Bilanz des bisherigen 9-Euro-Tickets vorgelegt. Nach dieser seien insgesamt 52 Millionen Tickets verkauft worden, viele Reisende auf die Schiene umgestiegen und gigantische 1,8 Millionen Tonnen CO2 eingespart worden. Doch um die Nachhaltigkeit des Spartickets wirklich beurteilen zu können, sollte man sich das Bild in Gänze anschauen.

Schon jetzt nämlich ist es mehr als ein offenes Geheimnis, dass die Deutsche Bahn einen immensen Innovationsstau angehäuft hat. So haben bereits 2019, Monate bevor die Bahn dann aufgrund der Corona-Maßnahmen über Wochen aufs Abstellgleis gestellt wurde, Mitarbeiter in einem Brandbrief an das Bahn-Management vor Risiken im Streckennetz und vor fehlender Instandsetzung gewarnt. Verrostete Weichen, gebrochene Zugachsen, unzählige Baustellen in einem 34.000 Kilometer langen Schienenstrang. Damals, 2019, lag der Netto-Finanzschuldenstand der Deutschen Bahn bei 24,2 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr waren es bereits 29,1 Milliarden.

Ob es in Anbetracht einer solch desolaten Situation wirklich angebracht ist, auf der Einnahmenseite für weitere halsbrecherische Streichungen zu sorgen? Anstatt die Bahn zu einer wirklich attraktiven Alternative zum Individualverkehr hochzurüsten, verslumt man ihre Infrastruktur mittels Öko-Abwrackprämie bis zur Unkenntlichkeit. So ist schnell offensichtlich: Was heute verschachert wird, wird man morgen schon hochpreisig bezahlen müssen. Das ist nicht ökologisch, das ist das blanke Gegenteil davon.