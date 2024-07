Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

In glücklicheren, noch gar nicht allzu weit zurückliegenden Zeiten hätte man das Interesse der Journalisten vermutlich mit dem „Sommerloch“ begründet. Aber 2024 herrscht nun wahrlich auch im Juli kein Mangel an Ereignissen und Entwicklungen, die Deutschland und den Rest der Welt bewegen. Ich muss sie hier nicht nennen. Sie reichen vom Krieg in der europäischen Nachbarschaft bis zu den Folgen weiterhin ungebremster Armutsmigration in deutschen Innenstädten und den Parkanlagen der einst beschaulich-friedlichen Kurstadt Bad Oeynhausen.

Aber ein Ereignis wird nun wahrlich nicht einmal im Berliner Politikbetrieb irgendetwas verändern, geschweige denn irgendeine Auswirkung auf das von zahllosen Krisenfolgen immer konkreter beeinträchtigte Leben der Bürger dieses Landes haben. Nämlich die Nachricht, dass Bundesaußenministerin Annalena Baerbock auf die Kanzlerkandidatur für die Grünen verzichtet.