Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Man hätte es sich denken können. Sobald die Regierenden auch nur den geringsten Schritt tun, um die Attraktivität des deutschen Versorgungsstaates für irreguläre Migranten zu senken und die aus dem Ruder gelaufene Asylzuwanderung wieder einigermaßen in den Griff zu kriegen, stellen die Grünen in letzter Minute ein Bein. Das Vorhaben, mit einem Bundesgesetz die Einführung von Bezahlkarten für Asylbewerber in den Ländern zu vereinheitlichen und rechtlich abzusichern, wird in Robert Habecks Wirtschaftsministerium – sachpolitisch überhaupt nicht zuständig! – blockiert und kann deswegen noch nicht vom Kabinett abgesegnet werden, um dann in den Bundestag zu gehen.

Das ist nicht nur eine Stichelei im Rahmen des innerkoalitionären Dauerstreits zwischen Grünen und FDP. Es geht um grundsätzliche migrationspolitische Dogmen und auch um grüne Klientelpolitik.