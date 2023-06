So erreichen Sie Lukas Koperek:

Lukas Koperek studiert Literatur, Medien und Kultur der Moderne in Mannheim. Derzeit absolviert er ein Redaktionspraktikum bei Cicero.

Nach zwei Wochen Sendepause war gestern wieder die Gesprächssendung von Anne Will im Ersten zu sehen, und zwar mit einem Thema, das in der vierzehntägigen Auszeit an Schärfe nur gewonnen haben dürfte: „Erschöpft und unzufrieden – verliert die Ampel beim Klimaschutz den Rückhalt der Bevölkerung?“

Eine durchaus drängende Frage, denn Umfragen zeigen, dass die Klimapolitik der Regierung die Bürger verunsichert. Laut dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend fürchten mehr als zwei Drittel der Deutschen finanzielle Überforderung angesichts der geplanten Heizwende, die die Ampel mit einem Knall – nämlich dem Entwurf für das Gebäudeenergiegesetz – eingeleitet hat. Nur noch 20 Prozent sind mit der Arbeit von SPD, Grünen und FDP zufrieden. Die Umfragewerte der Regierungsparteien fallen; sie liegen weit hinter der Union, die sich bei 29 Prozent eingependelt hat. Doch inzwischen hat auch die AfD deutlich aufgeholt: Sie hat mit 18, laut dem Meinungsforschungsinstitut INSA sogar 19 Prozent Grüne und FDP lange überholt und liegt gleichauf mit der Kanzlerpartei. Dass die Opposition deutlich mehr Zuspruch bekommt als die Regierung und selbst die Rechtspopulisten die Regierungsparteien bald überholt haben könnten, spricht Bände über den Zustand des Bürger-Staat-Verhältnisses.