Frau Messari-Becker, die Bundesregierung will den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen ab dem 1. Januar 2024 verbieten. Von da an sollen nur noch Systeme verbaut werden, die mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden. Ganz grundsätzlich: Ist so eine Vorgabe realistisch?