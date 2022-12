So erreichen Sie Ingo Way:

Dezember 2022. Fast ganz Europa, vom Rest der Welt zu schweigen, hat sich mittlerweile von den meisten noch verbliebenen Corona-Maßnahmen freigemacht – etliche Länder schon vor vielen Monaten – und die Pandemie, die de facto längst beendet ist, auch amtlicherseits beendet. In den skandinavischen Ländern, in Großbritannien, Frankreich, Tschechien, der Türkei und Rumänien gibt es überhaupt keine staatlichen Beschränkungen mehr, eine Maskenpflicht nur noch in Gesundheitseinrichtungen herrscht in Israel, Polen, Ungarn, Österreich, Serbien, Portugal, der Slowakei und den baltischen Staaten. Eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr gilt nur noch in Spanien, Griechenland, Zypern und in einigen Städten wie Wien und Sofia.

Und natürlich in Deutschland – hier auch in Fernzügen, obwohl der internationale Bahn- und Flugverkehr schon seit Monaten ohne Maskenpflicht auskommt. Doch genau darüber gibt es in der Ampel-Koalition jetzt Streit. Die FDP, die derzeit erfreulicherweise immer öfter aufmuckt, fordert ein sofortiges Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr und aller übrigen Corona-Maßnahmen. Und sie bekommt dafür jetzt auch Rückendeckung von der CDU-Opposition. Man fragt sich, worüber überhaupt noch gestritten werden muss, hat doch jüngst sogar Deutschlands warnender und mahnender Obervirologe Christian Drosten das Ende der Pandemie verkündet. Und ohne Pandemie, so steht’s im Infektionsschutzgesetz, gibt es eben auch keine Rechtsgrundlage für freiheitseinschränkende Maßnahmen – und sei es auch „nur“ die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, was so harmlos nicht ist, wie von deren Befürwortern immer behauptet wird.