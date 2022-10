So erreichen Sie Ingo Way:

Und täglich grüßt das Murmeltier. Während der Rest Europas zur Normalität zurückgekehrt ist und Corona inzwischen als das behandelt, was es ist, nämlich als eine normale saisonale Grippe, will Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) die Corona-Regeln verschärfen und die Maskenpflicht wieder einführen: unter anderem im Einzelhandel, an Hochschulen, in Bibliotheken und Museen, wie die Berliner Zeitung berichtet. Gote wolle dem Senat kommende Woche einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten, heißt es. Laut der grünen Senatorin habe sich die Lage in Berlin „dramatisch verschärft“, die „Herbst-Welle“ sei in vollem Gange, die Krankenhäuser seien schon jetzt „belastet“, und es werde alles noch viel schlimmer kommen.

Mit diesem Vorstoß kommt Berlin sogar dem Aufruf von Bundespanikminister Karl Lauterbach an die Bundesländer zuvor, die Maskenpflicht in Innenräumen doch bitte wieder einzuführen. Das Infektionsschutzgesetz lässt den Ländern explizit diese Möglichkeit. „Wenn die Länder sich jetzt einigen könnten, wann der optimale Zeitpunkt ist, wäre das natürlich toll“, so Lauterbach, der sich offenbar ärgert, nicht einfach autokratisch Maßnahmen für das gesamte Bundesgebiet durchdrücken zu können, heute im ARD-„Morgenmagazin“. Auch Lauterbach begründete seine Mahnung mit der kommenden Herbstwelle, hohen Fallzahlen, überlasteten Kliniken und einer erhöhten Sterblichkeit. „Wir wollen keine Panik schüren, die Länder nicht gängeln“, log er weiter.