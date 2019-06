Er ist der erste Politiker seit der RAF, der in Deutschland ermordet wurde. Was löst das bei Ihnen aus?

Gewalt gegen Politiker ist nicht etwas Neues. Henriette Reker (Die Kölner Oberbürgermeisterin) ist auch betroffen gewesen. Wolfgang Schäuble sitzt immer noch im Rollstuhl. Oskar Lafontaine hat es auch getroffen. Dass Mord und Gewalt nicht in die Politik gehören, ist völlig klar. Wir in der AfD wollen damit nichts zu tun haben. Was mich allerdings stört, ist der Versuch, uns da mit hineinzuziehen. So nach dem Motto: Ihr seid daran Schuld.