Es war nur ein Satz. Walter Lübcke (CDU), Regierungspräsident von Kassel, hat ihn am 14. Oktober 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise gesagt, bei einer Bürgerversammlung zu einer geplanten Flüchtlingsnotunterkunft im hessischen Kassel-Lohfelden. Die Stimmung war angespannt, wie ein Video bei Youtube zeigt. Mitglieder einer örtlichen Pegida-Gruppe hatten es noch am selben Abend ins Internet gestellt. An die Adresse dieser Gruppe hatte Lübcke gesagt: „Und wer diese (christlichen) Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er will.“ Wer wollte, konnte diesen Satz als Provokation verstehen.

Drohungen des Tatverdächtigen auf Youtube

Knapp vier Jahre später ist Walter Lübcke tot, getötet mit einem gezielten Kopfschuss aus nächster Nähe auf der Terrasse seiner Villa. Man ist geneigt, von einer Hinrichtung zu sprechen. Der mutmaßliche Täter gehört der rechtsextremen Szene an, das hat die Bundesanwaltschaft am heutigen Montag verkündet, nachdem sie die Ermittlungen in dem Fall übernommen hat. Bei dem dringend Tatverdächtigen handele es sich um einen 45 Jahre alten Mann aus Kassel, der der Polizei schon aufgefallen sei wegen Körperverletzung, Waffenbesitz und Landfriedensbruch. Auf Youtube soll der Verdächtige Drohungen geäußert haben. „Entweder diese Regierung dankt in kürze ab oder es wird Tote geben.“ Mittlerweile gehen die Ermittler von einem rechtsextremem Hintergrund aus.

Soll, hätte, sei. Diese Geschichte steht im Konjunktiv. Solange nicht bewiesen ist, dass der Mann den hessischen Regierungspräsidenten umgebracht hat, sind Medien verpflichtet, sich mit Spekulationen zurückzuhalten. Im Fall Lübcke aber fällt das schwer. Denn die Nachricht, dass der festgenommene Verdächtige einen rechtstextremen Hintergrund hat, dürfte kaum jemanden überrascht haben. Sie wirkte wie die Bestätigung eines Verdachtes, der von Anfang an im Internet kursierte. Musste Walter Lübcke sterben, weil er die Gegner der Flüchtlingspolitik provoziert hatte? War sein Mord ein politischer Mord, ein Mord mit Ansage? Diese Frage war schon direkt nach seinem Tod gestellt worden.

Ein Satz reicht, um Hetzkampagne auszulösen

Lübcke, so viel steht fest, wurde, bevor er zum mutmaßlichen Mordopfer wurde, zum Opfer einer Hetzkampage. Ein Satz hatte gereicht, und der hessische Regierungspräsident hatte sich zum Feind der Rechten gemacht. „Buuuh!“, „Pfui“ oder „Verschwinde“ riefen Besucher der Bürgerversammlung am 15. Oktober, als Lübcke ehrenamtliche Flüchtlingshelfer, die Kirche und Schüler für ihren Einsatz lobte und die Gegner mit einem Satz pauschal diffamierte. Man weiß nicht, in welchem Zusammenhang dieser Satz fiel. Ob er nur eine Reaktion auf eine Provokation der Rechten war. Das Video ist nur 1,06 Minuten lang. Der Ausschnitt wurde wohl bewusst gewählt.

Sein Satz, er wirkte wie der sprichwörtliche Funke, der die explosive Stimmung entzündete. „Vaterlandsloses Schwein“, „Drecksau“, „Volksverräter“, „Polit-Bakterium“, das waren noch einige der harmloseren Schimpfworte, die sich Lübcke in den kommenden Tagen im Internet gefallen lassen musste.

Befeuert wurde der Shitstrom von dem rechtsextremen Blog PI-News. Einen Tag später veröffentlichte jemand, der dabei war, einen Bericht über die Bürgerversammlung auf dem Blog: Titel: „Wem das nicht passt, hat das Recht und die Möglichkeit, das Land zu verlassen.“ Die Anschrift und die Telefon-Nummer von Lübckes Büro lieferte das Blog gleich mit.

Der Regierungspräsident wurde so zum Buhmann für die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, zur Zielscheibe von Morddrohungen, Gewaltfantasien und Verschwörungstheorien. Man unterstellte ihm, er gehöre einem Netzwerk an, das die weiße Bevölkerung aus dem Land vertreiben und durch fanatische Muslime ersetzen wolle. Ängste, wie sie auch vom rechten Flügel der AfD verbreitet werden.

Der Einfluss der sozialen Netzwerke

Der Shitstorm gegen Lübcke war im vollen Gange. Der Autor Akif Pirinci sagte, Lübcke sollte doch selber ausreisen. „Es gäbe natürlich andere Alternativen. Aber die KZs sind ja leider derzeit außer Betrieb.“

Kurzfristig bekam Lübcke Personenschutz von der Polizei.

Vor diesem Hintergrund verwundert es kaum mehr, dass Menschen, die ihm damals den Tod wünschten, jetzt jubelten, als sie erfuhren, dass er erschossen wurde. „Wieder eine widerliche Ratte weniger“, schrieb einer. Gelöscht wurde der Kommentar nicht. Auf Facebook, Twitter und Youtube finden sich die Morddrohungen und Glückwunsche zum Tod Lübckes noch immer. Dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Hasskommentare in gesalbten Worten reflexartig verurteilte, änderte daran nichts.

Appelle an die Betreiber der Plattformen, Verstöße zu ahnden, könnten da effektiver gewesen sein. Gerade hat Youtube angekündigt, es werde offensiver gegen Accounts vorgehen, die Hass verbreiteten. Den Betreibern ist es offenbar ernst. Gerade haben sie den Kanal „Der Volkslehrer“ des bekannten rechten Lehrers Nikolai Nerling gesperrt.

Hätte der Mord an Lübcke verhindert werden können, wenn die sozialen Netzwerke ihren Usern schon früher auf die Finger geschaut hätten? Es entbehrt nicht der Ironie, dass ausgerechnet eine ehemalige Parteifreundin Lübckes den Shistorm gegen ihn wieder neu entfacht hatte.

Schon die dritte Attacke auf Politiker in jüngster Zeit

Hat der mutmaßliche Täter Walter Lübcke persönlich gekannt? Und wenn nicht, wie tief muss der Hass sitzen, dass er ihn erschossen hat? Lübcke ist nicht der erste Politiker, der in jüngster Zeit Opfer eines Anschlags wurde. Vor ihm waren schon Altenas Bürgermeister Andreas Hollstein (CDU) und Kölns parteilose Bürgermeisterin Henriette Reker nach Messerattacken haarscharf am Tod vorbeigeschrammt. Doch scheint es einen weiteren gewichtigen Unterschied zu geben: Lübckes Tod war das tragische Ende einer gezielten Hetzkampagne von Rechten, die durch die Verbreitungsmöglichkeiten der sozialen Medien immer weiter entfacht wurde. So lange, bis die Katastrophe nicht mehr aufzuhalten war. Die Brandstifter benutzen keine Zündhölzer, sondern Computermäuse und Tastaturen.