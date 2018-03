Mit Worten, die von Napolean stammen, leitet Michael Stürmer seinen Welt-Artikel „USA und China – das ist wie Sparta und Athen“ ein. So soll dieser über das Reich der Mitte gesagt haben: „Lasst den alten Drachen schlafen. Wenn er erwacht, wird er den Erdkreis erschüttern.“ Inzwischen erschüttert China nicht nur den Erdkreis. Die tektonische Machtverschiebung im Pazifikraum ist längst ein Beben, das auch im aktuellen Handelsstreit zwischen den USA und China zum Ausdruck kommt.

Es handele sich, schreibt Stürmer, um eine „strategische Revolution“, die längst im Gange sei. „Man wird froh sein müssen, wenn eine welthistorische Wende wie die, die rund um den Pazifik sich abspielt, ohne Krieg abgeht.“ Stürmer verweist darum interessanterweise auf ein aktuelles Forschungsprojekt über den Peloponnesischen Krieg im 5. Jahrhundert v. Chr., wo einst die Landmacht Sparta der Seemacht Athen gegenüberstand. Die Verbindung zu China und den USA? Es wird nun versucht, aus den Beschreibungen über Athen und Sparta des antiken Geschichtsschreibers Thukydides auch Lehren für den Konflikt der beiden Hegemonen USA und China ziehen zu können. Auch das neue Buch von Graham Allison „Destined For War. Can America And China Escape The Thucydides’s Trap?“ könnte Erkenntnisse bringen, die den Frieden sichern könnten.

Nicht ohne Grund haben auch wir unseren aktuellen Cicero-Titel dem Thema China gewidmet. Mit der Ausgabe „Machtspiel – Wie China nach der Welt greift“ lesen Sie unter anderem unser Autorenstück „Pekings Projekt“ des Autoren und Sinologen Falk Hartig. Er nimmst sie mit auf eine Reise zum derzeit wohl ambitioniertesten geopolitischen Projekt Chinas: der neuen Seidenstraßeninititative.

