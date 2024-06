„Die langweiligste Wahl in der Geschichte Mexikos“: So beschrieb ein prominenter mexikanischer Polit-Aktivist die Wahlen vom vergangenen Sonntag in seinem Land. Nach den Reaktionen der US-Medien zu urteilen, waren die Wahlen jedoch alles andere als langweilig. Fast 20.000 politische Ämter standen zur Wahl, und im Vorfeld der Abstimmung wurde ausführlich über Gewalt und Korruption berichtet. Und natürlich waren die beiden Spitzenkandidaten Frauen, sodass es sicher war, dass Mexiko seine erste Präsidentin wählen würde. Andere lateinamerikanische Länder verfolgten die Ereignisse in Mexiko aufgrund der herausragenden Rolle des Landes in der Region sehr aufmerksam, sodass das Medienecho in ganz Amerika Grund genug ist, über die politische Atmosphäre in Mexiko nachzudenken.

Dass die Wahl „langweilig“ war, ist nicht ganz unbegründet. Der Sieg der designierten Präsidentin Claudia Sheinbaum war alles andere als sicher. Obwohl die Höhe ihres prognostizierten Vorsprungs von Meinungsforschungsinstitut zu Meinungsforschungsinstitut schwankte, lag Sheinbaum in den vergangenen sechs Monaten durchweg etwa 15 Punkte vor ihrer nächsten Konkurrentin, Xochitl Galvez.

Die Zusammensetzung der Oppositionsparteien und die Auswahl ihrer Kandidaten weisen jedoch auf einen dynamischen Moment in der mexikanischen Politik hin. Eine Partei, die PRI (Partido Revolucionario Institucional), dominierte die mexikanische Politik während eines Großteils des 20. Jahrhunderts. Ihr größter politischer Rivale war die 1939 gegründete PAN (Partido Acción Nacional, christdemokratisch-konservativ). Bei den Präsidentschaftswahlen 2000 verlor die PRI die Macht an den PAN-Kandidaten Vicente Fox. In den nächsten 20 Jahren wechselte das Amt zwischen diesen beiden Parteien hin und her. Doch dann gewann Andrés Manuel López Obrador, ein Mitglied des PRD-Ablegers Morena (Movimiento Regeneración Nacional, sozialdemokratisch-populistisch), 2018 die Präsidentschaft und signalisierte damit, dass Mexiko möglicherweise kein absoluter Zweiparteienstaat ist. (Sheinbaum ist ebenfalls Mitglied von Morena.)

Es ist weithin bekannt, dass Sheinbaum ein politischer Protegé von López Obrador ist

Die Ergebnisse vom 2. Juni haben dies nur noch verstärkt. Die Spitzenkandidatin der Opposition, Galvez, vertrat eine Allianz der drei alten mexikanischen Parteien (die bereits erwähnte PRI, PAN und PRD), die neue Interessenlinien im Land widerspiegelt. Darüber hinaus erhielt der Präsidentschaftskandidat Jorge Álvarez Máynez von der Partei der Bürgerbewegung 10 Prozent der Stimmen, ohne einer anderen Partei anzugehören. Sein Abschneiden deutet auf das Entstehen einer weiteren politischen Kraft im Lande hin.

Interessant ist auch, wie die Besorgnis der Öffentlichkeit über zuverlässige Wahlergebnisse begonnen hat, die Wahlpraktiken zu beeinflussen. Anders als in den Vereinigten Staaten, wo Umfragen und vorläufige Ergebnisse bereits lange vor dem Ende der Stimmabgabe im ganzen Land veröffentlicht werden, gibt die mexikanische Wahlbehörde INE die Ergebnisse erst bekannt, nachdem alle Wahllokale im Land geschlossen haben. Jeder, der die Politik des Landes aufmerksam verfolgt, kann den Zeitplan für den Wahltag wie ein Uhrwerk zitieren: Die Wahllokale schließen um 18 Uhr, die ersten Schätzungen werden um 20 Uhr veröffentlicht, das erste Resultat wird gegen 22 Uhr verkündet. Die politischen Parteien, die sich der Bedenken bewusst sind, die dieses Verfahren hervorruft, haben entsprechend reagiert. Politische Analysten, die für Morena sind, merkten an, dass die Anwesenheit ausländischer Beobachter die Ergebnisse bestätigen und die Bedenken wegen Wahlbetrugs zerstreuen sollte – vielleicht, um sich gegen Anschuldigungen wegen Amtsmissbrauchs abzusichern, die die Opposition Morena lange vor dem 2. Juni vorwarf. Und obwohl Galvez geschworen hat, die Ergebnisse anzufechten, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass sie gekippt werden.

Die Ergebnisse selbst haben in einigen Kreisen Fragen darüber aufgeworfen, wie Sheinbaum regieren wird. Es ist weithin bekannt, dass sie ein politischer Protegé von López Obrador ist, und es gibt Bedenken, dass er hinter den Kulissen regieren wird. Diese Befürchtung mag albern erscheinen, denn Sheinbaum hat sich in der Politik hochgearbeitet, um Präsidentin zu werden, und Menschen, die so etwas tun, tun dies in der Regel nicht nur, um sich anderen unterzuordnen. In der Politik zählt jedoch der äußere Anschein, und er kann stark zur Wahrnehmung der Legitimität einer Führungspersönlichkeit beitragen. Wenn sie als verlängerter Arm des vorherigen Präsidenten angesehen wird, würde dies die Macht der neuen Staatschefin untergraben.

Einige Anhänger der Partei argumentieren, dass die Kluft zwischen Nord- und Südmexiko verschwindet

Institutionell wird die neue Regierung im ganzen Land stärkere politische Unterstützung genießen als die vorherige Regierung. Die Regierungspartei Morena gewann die Gouverneursposten in 23 von 31 Bundesstaaten und in Mexiko-Stadt. Die Partei und ihre Bündnispartner werden voraussichtlich sowohl im Ober- als auch im Unterhaus des Parlaments die Mehrheit stellen. Die genaue Anzahl der Sitze pro Partei wird noch berechnet, aber die Regierungskoalition wird mindestens 346 Sitze im Unterhaus gewinnen – deutlich mehr als die 334 Sitze, die für eine absolute Mehrheit erforderlich sind – und wird voraussichtlich zwischen 76 und 88 Sitze im Oberhaus erlangen (85 Sitze sind für eine absolute Mehrheit erforderlich).

So beeindruckend die Zugewinne von Morena auch sind, werfen sie doch eine existenzielle Frage für Mexiko auf. Einige der eher philosophischen Anhänger der Partei argumentieren, dass die Kluft zwischen Nord- und Südmexiko verschwindet.

Das Argument lautet, dass von der Regierung unterstützte Projekte wie die Raffinerie Dos Bocas und das Maya-Zug-Projekt den Grundstein für eine weitere Entwicklung im Süden gelegt haben, die die historisch gesehen ärmeren Regionen näher an den Norden heranrücken lassen würde. Selbst wenn dies zuträfe, würde es länger dauern als eine einzige sechsjährige Amtszeit der Präsidentin, aber die Möglichkeit, dass Veränderungen dieses Ausmaßes im Gange sind, sollte nicht ignoriert werden, da sie die Art und Weise, wie Mexiko als Land agieren kann, und damit auch die Interaktion mit dem Rest der Welt grundlegend verändern würde.

Sheinbaum stellt die Zusammenarbeit mit den USA nicht infrage

Das wirft natürlich die Frage auf, wie sich die neue Regierung auf Nordamerika auswirken wird, wenn überhaupt. Einige sind der Meinung, dass die Gefahr besteht, dass sie die Vereinigten Staaten verprellt. Sheinbaum hat jedoch angedeutet, dass sie versteht, dass die Beziehung zwischen den USA und Mexiko eine Ehe ist, in der eine Scheidung nicht in Frage kommt. Viele ihrer wichtigsten Berater in internationalen Angelegenheiten haben einen fundierten Hintergrund im Bereich Handel, waren in internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen tätig und haben enge Verbindungen zu gemäßigten US-Denkfabriken, was alles auf eine Neigung zur Zusammenarbeit mit den USA oder auf deren Kompatibilität schließen lässt.

Während sich in den Vereinigten Staaten vielleicht nicht viel ändert, könnte Sheinbaums Regierung in Mittelamerika mehr Wirkung zeigen. So ist die Migration in Mexiko nach wie vor ein ebenso großes politisches Thema wie in den USA, wenn auch aus anderen Gründen. Es besteht ein großer Bedarf und politischer Wille, den Druck, der zur Migration aus Mittelamerika führt, zu mindern.

Das mexikanische politische System scheint dynamischer zu werden und auf neue Wahlanliegen und Stimmen aus der Bevölkerung zu reagieren. Und die neue Regierung befindet sich in einer Position, in der sie in der Lage sein könnte, den Grundstein für eine dramatische Umgestaltung Mexikos zu legen. Wir können nicht sagen, ob sie erfolgreich sein, aber wir können sagen, dass es nicht langweilig sein wird.

In Kooperation mit