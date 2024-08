Harris oder Trump?

Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Lisa Davidson:

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in Virginia, USA.

Der Wahlkampf zwischen Kamala Harris und Donald Trump gewinnt zunehmend an Schärfe, was stetig für internationale Schlagzeilen sorgt. Doch bereits vor dem Sommer haben andere Länder abgewägt, welche Vor- und Nachteile ein demokratischer oder republikanischer Präsident für die kommenden vier Jahre bringen könnte. Während Harris häufig vorgeworfen wird, sich vorwiegend auf die Innenpolitik zu konzentrieren, verkündet Trump lauthals seine „America First“-Strategie, die auch weiterhin auf Abschottung und Isolation setzt.

Harris außenpolitische Ausrichtung

Sollte Harris gewählt werden, ist zu erwarten, dass sie viele außenpolitische Ziele von Präsident Joe Biden weiterverfolgen wird, insbesondere im Hinblick auf den Ukraine-Konflikt. In einem Interview mit NBC News versicherte Harris, dass die Ukraine weiterhin auf die Unterstützung der USA zählen könne, solange der Krieg andauert. Diesen Standpunkt bekräftigte sie auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo sie den russischen Präsidenten Wladimir Putin scharf kritisierte und ihn laut POLITICO für den Tod des Oppositionsführers Alexej Nawalny verantwortlich machte.

Der Umgang mit China

Auch in Bezug auf Asien ist eine Fortführung der harten Linie der Biden-Regierung wahrscheinlich. Angesichts des geopolitischen Aufstiegs Chinas setzt Harris auf die Stärkung der Bündnisse in Asien und im Pazifikraum. Laut POLITICO kritisierte Harris bereits während ihrer Zeit als Senatorin Trumps Annäherung an Peking und bezeichnete seinen Handelskrieg als gescheitert.

Zudem lehnte sie die von Trump eingeführten Zölle ab, da sie der amerikanischen Wirtschaft mehr schaden als nützen würden. Gleichzeitig vertritt Harris einen Standpunkt gegen ein „De-Risking“ von China. Eine solche Politik soll dazu anregt, das Ausmaß der Abhängigkeit der westlichen Volkswirtschaften von China zu verringern.

Harris Strategie für den Nahen Osten

Eine potenzielle Abweichung vom aktuellen außenpolitischen Kurs könnte in Harris Ansatz zur Lage im Nahen Osten liegen, insbesondere in ihrem Bezug auf den Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Harris hat wiederholt Verständnis für die Notlage der Palästinenser geäußert und sprach sich als Senatorin für eine Zwei-Staaten-Lösung aus. Privat forderte sie eine härtere Haltung der Biden-Regierung gegenüber dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu.

Und selbst in der Öffentlichkeit forderte Harris als eine der ersten hochrangigen Führungspersönlichkeiten im März einen sofortigen vorübergehenden Waffenstillstand. Sie übte die schärfste Kritik an Israels Umgang mit Hilfslieferungen im Gazastreifen und bezeichnete den Konflikt als „humanitäre Katastrophe“ für unschuldige Zivilisten. Ihr Verständnis für die Notlage der Palästinenser könnte arabisch-amerikanische Wähler und andere, die durch Bidens Unterstützung für Israels Kriegsanstrengungen in Gaza beunruhigt sind, besänftigen.

Berater aus der Clinton und Obama Ära

Obwohl Harris mehr Erfahrung in der Innenpolitik hat, konnte sie als Vizepräsidentin einige außenpolitische Herausforderungen meistern. So vertrat sie Biden bei wichtigen internationalen Treffen wie dem ASEAN-Gipfel 2023 und der Münchner Sicherheitskonferenz. Für die europäischen Verbündeten war ihre Auftritte in München besonders wichtig, wo sie den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskyy unterstützte.

Noch bedeutender ist allerdings ihre Riege an Beratern. Philip Gordon, der bereits in der Obama- und Clinton-Regierung tätig war, fungiert als ihr nationaler Sicherheitsberater. Gordon ist Europaexperte, der auch über umfangreiche Erfahrungen im Nahen Osten verfügt. Rebecca Lissner, ihre stellvertretende Sicherheitsberaterin, bringt ebenfalls umfassende Erfahrung mit. Im Gegensatz zu Trump und seinem Verbündeten Senator J.D. Vance setzt Harris auf ein traditionelles außenpolitisches Team, das an die Ära von Clinton und Obama erinnert.

Trumps außenpolitische Prioritäten

Trump setzt in seiner Kampagne hingegen stark auf eine verschärfte Einwanderungspolitik und die Sicherung der amerikanischen Grenzen. Er hat klargemacht, dass die Republikaner unter seiner Führung jede Grenzpolitik der Trump-Administration wiederherstellen und alle Freisetzungen von illegalen Einwanderern ins Landesinnere stoppen werden. Die Fertigstellung der Grenzmauer und der Einsatz moderner Technologie zur Überwachung und Sicherung der Grenze stehen dabei im Mittelpunkt der Isolationspolitik.

Trump plant außerdem, Tausende von Truppen, die derzeit im Ausland stationiert sind, an die Südgrenze der USA zu verlegen und eine Fentanyl-Blockade durch die U.S. Navy zu verhängen, um die Einfuhr zu stoppen. Für Trump hat die Sicherung der eigenen Grenzen absolute Priorität, bevor er überhaupt in Erwägung zieht, dass sich die USA um die Grenzen anderer Länder kümmert.

Ende der Auslandseinsätze

Mit dieser Strategie geht ein weiteres zentrales Thema Hand in Hand: die Beendigung der Beteiligung der USA an internationalen Konflikten, was bei einem Großteil der Bevölkerung auf hohe Zustimmung trifft. Eine AP/NORC-Umfrage zeigt, dass viele Wähler mit der Außenpolitik der Biden-Administration unzufrieden sind, insbesondere der Rolle der USA in laufenden Kriegen wie dem Ukraine-Konflikt.

Trump hat versprochen, jede „internationale Krise“, die unter der aktuellen Regierung entstanden ist, zu beenden. Er behauptet, dass der Einmarsch Russlands in die Ukraine und der Krieg zwischen Israel und der Hamas unter seiner Präsidentschaft nie passiert wären. Diese Aussagen unterstreichen die Botschaft der republikanischen Partei unter ihrem Motto „Make America Strong Once Again“, dass allein Trumps starke Führungspersönlichkeit globale Krisen verhindern könne.

Die Drohung um den NATO-Ausstieg

Trump verfolgt in jedem Bereich seiner Außenpolitik eine deutlich isolationistische Linie. Diese spiegelt sich auch weiterhin in seiner Skepsis gegenüber der NATO und der Unterstützung der Ukraine wider. Bereits während seiner Präsidentschaft hat er mehrfach mit einem Austritt aus der NATO gedroht, was bei vielen seiner Kritiker die Befürchtung geweckt hat, dass er das 75 Jahre alte Bündnis im Falle einer Wiederwahl tatsächlich verlassen könnte. Obwohl Experten glauben, dass Trump wahrscheinlich nicht vollständig aus der NATO austreten würde, könnte sein Einfluss das Bündnis dennoch erheblich schwächen. Eine drastische Neuausrichtung der NATO, die von europäischen Ländern höhere Ausgaben verlangt und die USA weniger engagiert, könnte die Organisation nachhaltig destabilisieren.

Trumps neue Herangehensweise würde auch bedeuten, dass die USA weniger bereit wären, ihre traditionelle Führungsrolle in der NATO aufrechtzuerhalten. Ein Test für Trumps NATO-Politik wäre vor allem sein Umgang mit dem anhaltenden Ukraine-Krieg. POLITICO berichtet, dass Trump möglicherweise einen Deal mit Wladimir Putin in Erwägung ziehe, der die Aufnahme der Ukraine und Georgiens in die NATO verhindert. Ein solcher Schritt würde das langfristige Ziel der NATO, die Ukraine als Mitglied aufzunehmen, gefährden und die Allianz in eine Krise stürzen. Trumps Ansatz könnte nicht nur das Gleichgewicht innerhalb der NATO erschüttern, sondern auch Europas Fähigkeit, sich den Herausforderungen durch Russland und China zu stellen, erheblich schwächen.

Internationale Kollaboration gegen radikale Isolation

Während Harris auf internationale Zusammenarbeit und die Fortführung der aktuellen Außenpolitik setzt, verfolgt Trump einen radikalen Ansatz, der auf Isolation und nationale Sicherheit fokussiert ist. Trumps Politik zielt darauf ab, die amerikanischen Grenzen zu sichern und die USA aus internationalen Konflikten herauszuhalten, wie es beispielsweise seine Vorgänger Herbert Hoover Ende der 1920er Jahre und Franklin D. Roosevelt in seinen Anfangsjahren getan hatten. Harris hingegen setzt auf die Stärkung globaler Allianzen und eine fortgesetzte Unterstützung für die Ukraine. Die Wahl zwischen diesen beiden Ansätzen wird entscheidend dafür sein, welche Rolle die USA in den kommenden Jahren auf der Weltbühne spielen werden.