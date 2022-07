Was war die Verwunderung und Aufregung in den deutschen Feuilletons groß, als Donald Trump in seinem ersten Präsidentschaftswahlkampf auf die Botschaft „America first“ setzte. Was in hiesigen Ohren ein wenig nach „Deutschland, Deutschland über alles“ klang, hat dort allerdings eine lange, politisch anschlussfähige Tradition. Schon im Ersten Weltkrieg versuchte Woodrow Wilson mit denselben Worten zu begründen, warum die USA neutral bleiben und sich aus den Kampfhandlungen besser heraushalten sollten.

Mit Blick auf Deutschland machten Trump vor allem zwei Dinge zu schaffen: hohe Handelsbilanzdefizite und die Weigerung, sich an die Nato-Vereinbarung zu halten, dass zwei Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung für den Verteidigungshaushalt zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Logik Trumps war für einen konservativen Präsidenten, der sich zunächst seinem eigenen Land verpflichtet fühlt, gar nicht so absurd: Er wollte nicht länger zusehen, wie sich Deutschland auf Kosten der USA eine goldene Nase verdient und zugleich seine Sicherheitskosten auch noch auf die Weltmacht abwälzt.