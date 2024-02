Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

In der Sowjetunion nach Stalin war internationale Bekanntheit eine Art Überlebensgarantie für Dissidenten, die wegen ihrer Kritik am Regime in den Gulag gekommen waren. Der Journalist Alexander Ginsburg, der Ex-General Piotr Grigorenko, der Physiker Juri Orlow: Sie alle überstanden Zwangsarbeit, Entbehrungen, Schikanen, Zwangsbehandlungen mit Psychopharmaka, weil die Kremlchefs im Westen nicht der Ermordung prominenter Regimegegner bezichtigt werden wollten.

Doch Wladimir Putin schert sich nicht im geringsten um sein Ansehen in der Welt, sein Ruf ist bereits rettungslos ramponiert: Die Führer der westlichen Welt schneiden ihn seit dem russischen Überfall auf die Ukraine, nie mehr wird er im Weißen Haus oder im Elysée-Palast empfangen werden, geschweige denn im Bundestag eine Rede halten. Überdies ermittelt der Internationale Gerichtshof in Den Haag gegen ihn wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine.