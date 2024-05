Der Plot dieser Geschichte ist auch schnell erzählt: Anfang 2021, auf dem Höhepunkt der weltweiten Corona-Pandemie, soll Kommissionspräsidentin von der Leyen widerrechtlich 1,8 Milliarden Impfdosen gegen die neuartige Atemwegsinfektion Covid-19 beim Pharmakonzern Pfizer geordert haben. Der Gesamtwert der damaligen Bestellung: 35 Milliarden Euro. Es war der größte Einzeldeal, den es je in der Geschichte der Europäischen Union gegeben hatte. Und das Beste: Laut einem späteren Bericht aus der Feder von Matina Stevis-­Gridneff, Brüssel-Korrespondentin der New York Times, soll dieser Mega-Impfdeal eigenmächtig über von der Leyens Mobiltelefon abgewickelt worden sein – per SMS-Austausch zwischen der Kommissionspräsidentin und Albert Bourla, dem damals 59-jährigen CEO des amerikanischen Pharmariesen. Gegenüber der New York Times hatte Bourla später erzählt, dass er in der Hochphase der damaligen Krise ein „tiefes Vertrauen“, ja eine regelrechte „Bindung“ zu von der Leyen entwickelt habe.