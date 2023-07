Der Anlass von Baldans Gelächter aber, er dürfte wohl ganz ähnlich sein wie einst der von Kafka. Da kommt ein Mann vor das Gesetz, und was er dort erlebt, das ist ein irrer Film: Frédéric Baldan nämlich hat eine Klage eingereicht. Dem 35-jährigen belgischen Lobbyisten mit Schwerpunkt chinesisch-europäische Handelsbeziehungen ist vor einigen Wochen schlicht der Kragen geplatzt. Irgendwann sei es zu viel geworden, sagt er; da habe er gehandelt: Bei einem Untersuchungsrichter in seiner Heimatstadt Lüttich habe er an einem verregneten Apriltag, es muss der Mittwoch vor Ostern gewesen sein, eine Zivilklage eingereicht. Nicht gegen irgendwen, sondern gegen Ursula von der Leyen, die derzeitige Präsidentin der Europäischen Kommission.