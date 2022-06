Moritz Gathmann ist Chefreporter bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland.

Maryna Vasylenko ist auf dem Weg nach Hause. Die 30-Jährige, schwarze Leggins und schwarzes Top, fummelt sich ihr Armband aus dem Berliner Club Berghain vom Handgelenk. Sie sieht müde aus. Das Wochenende hat sie mit Tanzen verbracht, jetzt sitzt sie im Zug Berlin-Warschau, nach knapp zwei Monaten in Deutschland. Sie will zurück nach Kiew und herausfinden, ob es sich dort wieder leben lässt. „Für mich stand immer außer Frage, dass ich irgendwann zurückkommen werde. Der Krieg hat mich zur Patriotin gemacht“, sagt sie. Das Bild von Vasylenko bei einer Demo in Berlin Anfang April wurde zum Hit unter Ukrainern: „We will rave on Putin’s grave“, wir werden tanzen auf Putins Grab, steht da in tiefroten Buchstaben auf dem Plakat, das sie in die Luft hält, im selben beigen Trenchcoat, der jetzt im Gepäckfach im Intercity nach Warschau liegt.

Wenn alles nach Plan läuft, will sie demnächst mit dem Auto zurück nach Berlin, eine Wohnung mieten und einen Aufenthaltsstatus bekommen. Sie hat einen Termin in der Ausländerbehörde für Ende Mai. Maryna ist nicht als Bittstellerin nach Deutschland gekommen, sondern weil ihr Leben bedroht war. Von Berlin aus hat sie weiter für die Kiewer PR-Agentur Banda gearbeitet, seit März entwickeln sie und ihre Mitstreiter Ideen für die Kampagne „Be Brave Like ­Ukraine“ – Sei so mutig wie die Ukraine.