Hunderttausende Ukrainer haben seither das Nötigste gepackt und sind aus ihren Dörfern und Städten geflohen. 320.000 von ihnen sollen in den ersten Kriegswochen in die Bundesrepublik gekommen sein. Wie viele geflüchtete Ukrainer genau im Land sind, weiß niemand. Schätzungen gehen davon aus, dass es allein in Hamburg Ende März bereits über 20.000 Menschen waren. Mehr als 18.000 haben sich in der Hansestadt bis zum 10. April registriert, heißt es aus dem Senat. Unter ihnen war auch Liudmyla Sazonenko, die jetzt in Hamburg-Niendorf ukrainische Kinder unterrichtet.