Thomas Jäger ist Professor für Internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln. Er ist Mitglied des Wissenschaftlichen Direktoriums des Instituts für Europäische Politik.

Aus der Einschätzung, dass sich gegenwärtig eine multipolare internationale Ordnung entwickelt, also weder die USA ihren Vorranganspruch werden verteidigen können, noch der Konflikt zwischen den USA und China die globalen Beziehungen bipolar aufspannen wird, hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seine eigenen Schlussfolgerungen gezogen. Mehr noch: Er setzt sie um. Erdogan strebt an, die Türkei als eigenständige regionale Macht aufzustellen, gegen die im Mittleren Osten, in Zentralasien und Nordafrika keine ordnungspolitischen Entscheidungen umgesetzt werden können. Das ist ein hoher Anspruch, der gegenwärtig durch die schwierige wirtschaftliche Lage des Landes gefährdet wird. Die ökonomischen Schwierigkeiten haben die türkische Regierung jedoch nicht dazu bewogen, diesen Anspruch aufzugeben.

Eine Konsequenz dieser politischen Zielsetzung ist, dass sich die Türkei aus den festen Bindungen, die sie jahrzehntelang mit der Nato und EU eingegangen war, zumindest teilweise löst. Präsident Erdogan nimmt, um Bundeskanzlerin Merkel zu paraphrasieren, die Lage ein Stück weit in die eigene Hand. Deshalb verstärkt sich mittlerweile die Entfremdung zwischen der Türkei und ihren westlichen Allianzpartnern zusehends. Sie reicht freilich weiter zurück, bis 1974, als Nordzypern von türkischen Truppen besetzt wurde. Doch waren diese Vorgänge noch im Korsett des Ost-West-Konflikts gefangen.