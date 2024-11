Antonia Colibasanu ist Analystin bei Geopolitical Futures und Dozentin an der rumänischen National Defence University mit Sitz in Bukarest.

Die heutigen Muster des Welthandels sind ganz anders als zu Beginn der ersten Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident im Jahr 2017. Die erste Trump-Administration hat das Freihandelsdogma, das die US-Politik während vieler vorangegangener Regierungen bestimmt hatte, über den Haufen geworfen und den politischen und sicherheitspolitischen Aspekten des Außenhandels viel mehr Gewicht verliehen.

In den folgenden Jahren verschärfte sich der Wettbewerb zwischen den USA und China um globalen Einfluss, eine globale Pandemie löste eine weltweite Neubewertung der Versorgungsketten aus, und die USA und Europa bemühten sich, Russland wegen seines Einmarsches in der Ukraine wirtschaftlich zu isolieren. In dieser neuen wirtschaftlichen Ära ist Effizienz out, Sicherheit ist in, und immer weniger Menschen halten „Protektionismus“ für ein Schimpfwort. Vor diesem Hintergrund stellt Trump seine zweite Regierung zusammen, was erhebliche Auswirkungen auf die US-Wirtschaft und den Welthandel hat.

Das Handelsdefizit der USA

Das zentrale Ziel von Trumps Handelspolitik ist gegenüber seiner ersten Amtszeit unverändert: die Abhängigkeit der Vereinigten Staaten von ausländischen, insbesondere chinesischen, Lieferketten zu verringern und mehr Produktion in die USA und befreundete Länder zu verlagern. Wie schon in seiner ersten Amtszeit ist Trumps bevorzugtes Instrument die Einführung von Zöllen.

Während des Wahlkampfs für eine zweite Amtszeit drohte Trump mit der Einführung von Zöllen in Höhe von 60 oder 100 Prozent auf alle chinesischen Einfuhren, um gegen die Handelspraktiken Pekings vorzugehen, die in einem Bericht des US-Handelsbeauftragten von 2018 als unfair bezeichnet wurden. Er unterstützte auch Beschränkungen für chinesische Investitionen in den Bereichen Energie, Technologie und Landwirtschaft in den USA.

Über China hinaus will Trump das Handelsdefizit der USA mit wichtigen Partnern, insbesondere der Europäischen Union, verringern. Um dies zu erreichen, hat er pauschale Zölle in Höhe von 10 Prozent auf alle Einfuhren und gegenseitige Zölle auf Einfuhren aus Ländern vorgeschlagen, die Zölle auf US-Waren erheben. Er hat auch einen 100-prozentigen Zoll auf alle außerhalb der Vereinigten Staaten hergestellten Autos vorgeschlagen, was seinen Enthusiasmus für die Ankurbelung der Beschäftigung und der Produktion in der amerikanischen Industrie widerspiegelt.

Argumente für eine Abkopplung der US-Wirtschaft

Angesichts der Kontinuitäten bei den Handelsgrundsätzen aus Trumps erster Amtszeit kann es nützlich sein, sich anzusehen, wie die erste Trump-Administration ihre Handelspolitik konzipierte und wie sie sich entwickelte. Als Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen 2016 beschuldigte Trump China der Währungsmanipulation und unfairer Subventionen und schlug einen Zoll von 45 Prozent auf alle chinesischen Einfuhren vor.

Als Präsident wählte er jedoch nur bestimmte Sektoren aus, während er andere in Ruhe ließ. Ab 2018 richteten sich die USA mit einer Welle von Zöllen zwischen 10 und 25 Prozent gegen verschiedene chinesische Sektoren. Dies dauerte bis Januar 2020, als Washington und Peking einen vorübergehenden Waffenstillstand erreichten, der eine Senkung der US-Zölle und eine chinesische Verpflichtung zum Kauf einer bestimmten Menge von US-Waren beinhaltete.

Trotz dieser hoffnungsvollen Einigung wurden die Argumente für eine Abkopplung der US-Wirtschaft von China in den nächsten Jahren immer stärker. Zunächst kam China seinen Kaufverpflichtungen im Rahmen der sogenannten „Phase Eins“ nicht nach, was zum Teil auf die Corona-Pandemie zurückzuführen war, die die globalen Lieferketten für mehrere Jahre unterbrochen hatte.

Dann begann Peking Anfang 2022, nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war, Moskau dabei zu helfen, die westlichen Sanktionen zu umgehen. Es war daher kaum überraschend, als die Regierung Biden 2024 neue Zölle auf chinesische Halbleiter, erneuerbare Technologien, Stahl und mehr verhängte – einschließlich der Anhebung der Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge von 25 Prozent auf 100 Prozent. Weitere Erhöhungen sollen in den Jahren 2025 und 2026 in Kraft treten.

Gefahr eines weiteren rapiden Preisanstiegs

Dennoch sind einige chinesische Beamte optimistisch, was Trumps Rückkehr angeht, da sie glauben, dass eine Trump-Regierung besser in der Lage sein wird, eine Handelsvereinbarung auszuhandeln, wie sie es gegen Ende seiner ersten Amtszeit getan hat. Peking geht davon aus, dass das Trump-Team, sobald es im Amt ist, seine Drohungen mit Pauschalzöllen zurücknehmen und stattdessen nur bestimmte Produkte treffen wird.

Chinesische Beamte haben auch die heftigen politischen Gegenreaktionen in den USA auf die überdurchschnittlich hohe Inflation zur Kenntnis genommen, die während Trumps erster Amtszeit kein wesentlicher Faktor im Handelskrieg zwischen den USA und China war – und das, obwohl die US-Importeure laut einem Bericht der US-Handelskammer aus dem Jahr 2021 infolge der Zölle jährlich schätzungsweise 32 Milliarden Dollar mehr zahlen mussten.

Wahrscheinlich gehen sie davon aus, dass die Gefahr eines weiteren rapiden Preisanstiegs aufgrund von Zöllen Trump dazu zwingen wird, in der zweiten Runde zurückhaltender zu sein. In der Tat haben die USA ihre Abhängigkeit von chinesischer Elektronik und Halbleitern verringert, importieren aber nach Angaben der U.S.-China Economic and Security Review Commission immer noch mehr als 90 Prozent bestimmter Antibiotika und anderer wichtiger Arzneimittelkomponenten aus China.

Technologie, Landwirtschaft und verarbeitendes Gewerbe

Alle Politiker machen im Wahlkampf Versprechungen, die nicht gehalten werden können. Im Jahr 2016 versprach Trump Zölle in Höhe von 15 bis 35 Prozent auf Waren, die von US-Unternehmen hergestellt wurden, die ihren Standort ins Ausland verlagert hatten – eine Drohung, die allen US-Wirtschaftszweigen schweres Leid zugefügt hätte. Jetzt verspricht er pauschale Zölle von 10 Prozent auf alle Importe und einen 100-prozentigen Zoll auf Autos, die außerhalb der USA hergestellt werden.

Beide Versprechen sind nicht realisierbar – es sei denn, die Regierung ist bereit, andere Prioritäten wie die Bekämpfung der Inflation und die Aufrechterhaltung der US-Produktion aufzugeben. Zölle erhöhen die Produktionskosten, die wahrscheinlich auf die US-Verbraucher abgewälzt würden, insbesondere in Sektoren ohne inländische Alternativen. Das langfristige Marktwachstum könnte darunter leiden, und die Aktienkurse von Sektoren, die stark international ausgerichtet sind, wie Technologie, Landwirtschaft und verarbeitendes Gewerbe, könnten fallen.

Trump hat sich jedoch auch für einen „fairen Handel“ eingesetzt, bei dem die USA Zölle gegen Länder erheben würden, die US-Waren besteuern. Dies könnte einige Partner dazu veranlassen, ihre Zölle zu senken, während andere mit Beschränkungen für US-Exporte zurückschlagen könnten, was der amerikanischen Landwirtschaft und dem verarbeitenden Gewerbe schaden würde.

Während Trumps erster Amtszeit reagierten Kanada und Mexiko auf ähnliche Zölle mit Vergeltungsmaßnahmen gegen politisch sensible US-Branchen und zwangen Washington zum Einlenken. Beide Länder führten Zölle auf Stahl und Aluminium aus den USA ein, nachdem die USA einen 25-prozentigen Stahlzoll und einen 10-prozentigen Aluminiumzoll eingeführt hatten. Mexiko nahm auch Schweinefleisch, Äpfel und Käseexporte aus den USA ins Visier. In seiner zweiten Amtszeit wird Trump jedoch die Verhandlungen über die Erneuerung des Abkommens zwischen den USA, Mexiko und Kanada (USMCA) leiten, was ihm die Möglichkeit gibt, neue Bedingungen zu Handels- und Sicherheitsfragen einzuführen.

Subventionsstreit mit Brüssel

Nachdem die USA 2018 Zölle auf europäischen Stahl und Aluminium erhoben hatten, schlug die EU mit Zöllen auf amerikanische Agrar-, Pharma- und Technologieprodukte zurück. 2019 entschied die Welthandelsorganisation in einem langjährigen Subventionsstreit mit Brüssel zugunsten Washingtons, woraufhin die USA einen 10-prozentigen Zoll auf europäische Flugzeuge und einen 25-prozentigen Zoll auf EU-Agrarprodukte erhoben.

Die Regierung Biden setzte diese Zölle im Rahmen eines fünfjährigen „Waffenstillstands“ mit der EU im Jahr 2021 aus, aber das neue Trump-Team glaubt, dass die Zölle Europa zu Zugeständnissen in den Bereichen Handel und Sicherheit zwingen werden. Alle neuen Zölle werden vor allem westeuropäische Länder wie Deutschland und Italien treffen, deren Exporte stark auf den US-Markt ausgerichtet sind.

Universelle Zölle sind für strategisch wichtige Sektoren wie Stahl und Aluminium, die für die Infrastruktur und das verarbeitende Gewerbe unerlässlich sind, nicht praktikabel. Von Anfang an hat die Trump-Administration Stahl- und Aluminiumzölle selektiv angewendet und gelegentlich Ausnahmen gewährt. Im Jahr 2018 nahm sie Australien vollständig von den Stahl- und Aluminiumzöllen aus, während sie Argentinien, Brasilien und Südkorea quotenbasierte Ausnahmen gewährte.

Kanada und Mexiko wurden, wie bereits erwähnt, 2019 von den Zöllen befreit, obwohl bestimmte abgeleitete Produkte 2020 erneut mit Zöllen belegt wurden. Im August 2020 wurden die Zölle auf kanadisches Aluminium wieder eingeführt, aber einen Monat später wieder aufgehoben. Unter Biden gingen die USA von Zöllen zu Zollkontingenten für die EU, Japan und das Vereinigte Königreich über.

Dynamik der globalen Lieferkette

Die zweite Trump-Administration wird wie die erste den wirtschaftlichen Nationalismus betonen, mit Zöllen und ähnlichen Maßnahmen, die die US-Produktion stärken und die Abhängigkeit von Importen verringern sollen. Trotz der Wahlkampfrhetorik, die auf eine harte Linie hindeutet, wird die tatsächliche Umsetzung jedoch wahrscheinlich flexibler sein und die Handelspolitik mit anderen Erwägungen wie US-Bündnissen, der Dynamik der globalen Lieferkette und Inflationsbedenken in Einklang bringen.

Die gängige Wirtschaftstheorie besagt, dass freier Handel im Allgemeinen die Wirtschaftsleistung und das Volkseinkommen steigert, während Zölle eher das Gegenteil bewirken. In der Vergangenheit haben Zölle die Kosten in die Höhe getrieben und das Angebot für Unternehmen und Verbraucher in den USA eingeschränkt, was letztlich zu einem Rückgang der Einkommen, der Beschäftigung und der gesamten Wirtschaftsleistung geführt hat.

Höhere Verbraucherpreise schmälern auch den Wert von Arbeit und Kapital nach Steuern und entmutigen so Arbeit und Investitionen. Zölle können auch zu einer Aufwertung des Dollars führen, die zwar einige inländische Preiserhöhungen ausgleichen kann, aber die US-Exporte verteuert und damit die Einnahmen der US-Exporteure schmälert.

Alte Allianzen und neue Partnerschaften

In Zeiten internationaler Konflikte kommt der Protektionismus jedoch häufig wieder zum Vorschein, wenn Nationen der Selbstversorgung den Vorrang geben und sich davor scheuen, Geschäfte mit Gegnern zu machen. In solchen Situationen kann eine protektionistische Politik die heimischen Industrien unterstützen, die für die nationale Sicherheit wichtig sind, und vermeintlich unfairen Praktiken oder Sanktionen entgegenwirken. Doch obwohl Protektionismus einigen Branchen kurzfristig Auftrieb geben kann, schränkt er das langfristige Wachstum ein, indem er den Wettbewerbsdruck verringert und letztlich Innovation, Effizienz und globale Wettbewerbsfähigkeit behindert.

In Anbetracht dieser Kompromisse könnte die Trump-Regierung ihren Ansatz abmildern, um die Auswirkungen auf die US-Industrie und die Verbraucher auszugleichen. Wie in seiner ersten Amtszeit, als die Zölle manchmal ausgesetzt oder modifiziert wurden, könnte Trump 2.0 eine pragmatische Haltung einnehmen und durchsetzungsfähige Handelsmaßnahmen mit den wirtschaftlichen und marktwirtschaftlichen Realitäten in Einklang bringen. Dies könnte bedeuten, dass Ausnahmen, Kontingente oder Zollanpassungen ausgehandelt werden, insbesondere mit Verbündeten, um Störungen der Wirtschaftsbeziehungen und der strategischen Beziehungen zu minimieren.

Trumps Ansatz könnte auch internationale Partnerschaften umgestalten, da alte Allianzen neuen Partnerschaften weichen, die besser auf die strategischen Ziele der USA abgestimmt sind. Während der Austausch einiger Partner in Schlüsselsektoren eine Herausforderung darstellen könnte, könnten die USA dadurch in anderen Bereichen kompatiblere Allianzen schmieden, die ihren wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interessen besser dienen.

