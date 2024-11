Realitätsferne Wahlkampfstrategie

Die Demokraten setzten stark auf ihre Erfolgsserie in den Senats- und Repräsentantenhauswahlen der letzten Jahre. Diese Strategie führte zu einer vorsichtigen Kampagne, die kaum konkrete Alternativen bot und die Partei in altbekannten Narrativen verhaftet ließ. Doch ein grundlegendes Missverständnis prägte von Anfang an die Annahme einer stabilen Anti-Trump-Mehrheit: Die Erfolge in Sonder- und Zwischenwahlen mit niedrigerer Wahlbeteiligung reflektierten nicht die breite Präsidentschaftswählerschaft.