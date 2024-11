In vielen führenden Industrienationen kämpfen die Regierungsparteien mit schwindendem Rückhalt. Auch in den USA hat Präsident Joe Biden nur noch eine Zustimmungsrate von etwa 40 Prozent, und weniger als 30 Prozent der Bevölkerung sind mit dem Kurs des Landes zufrieden. Viele Amerikaner scheinen einen Wechsel zu wollen und stehen dem aktuellen Progressivismus der Demokraten skeptisch gegenüber. Das beeinflusst auch die Siegchancen ihrer Kandidatin: Kamala Harris. Die dem Trumpismus gänzlich unverdächtige New York Times zum Beispiel sieht in Harris gar eine Außenseitern in diesem Präsidentschaftsrennen.

Harris selbst hat in den vergangenen Wochen einen auffällig zurückhaltenden Wahlkampf gefahren. In der Spieltheorie würde man von „Low Variance“-Strategie sprechen – von der Vermeidung von Entscheidungen und Positionierungen, die einen maßgeblichen Einfluss auf Sieg oder Niederlage haben könnten. Anders formuliert: Kamala Harris wollte im Wahlkampf keine allzu großen Risiken eingehen.