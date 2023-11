Gregor Baszak (Foto privat) ist Journalist, Autor und politischer Kommentator. Er arbeitet am English Department der University of Illinois at Chicago und publizierte unter anderem in American Affairs und der Los Angeles Review of Books.

Volkswagen will für zwei Milliarden Dollar ein neues Werk für batteriebetriebene SUVs im US-Bundesstaat South Carolina errichten. Klaus Rosenfeld, Vorstandschef des Automobil- und Maschinenbauzulieferers Schaeffler, sagt, er werde seine nächsten Werke in Amerika bauen. Und der ehemals deutsche Gasproduzent Linde wird seit März dieses Jahres nicht mehr an der Frankfurter Börse gehandelt, sondern ausschließlich an der Wall Street. Die deutsche Industrie zieht es in die Vereinigten Staaten. Während hierzulande die Deindustrialisierung droht, scheint in den USA eine Reindustrialisierung zu beginnen – auch dank deutschen Kapitals.

Zwar wachsen dort der Beschäftigungsgrad im herstellenden Gewerbe sowie die Produktionsleistung existierender Betriebe noch langsam. Und viele US-Ökonomen zögern noch, bereits von einer industriellen Renaissance zu sprechen, auch weil laut der National Association of Manufacturers bis zum Jahr 2030 aufgrund fehlender Facharbeiter mehr als zwei Millionen Stellen unbesetzt bleiben könnten. Aber das Land erlebt bereits einen industriellen Bauboom: Seit Januar 2022 haben sich die Investitionen in neue oder modernisierte Fabriken mehr als verdoppelt, von 97 Milliarden auf rund 200 Milliarden Dollar. Fast überall im Land sprießen die neuen Fabriken aus dem Boden.