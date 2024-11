„Sie spüren Stolz. Da ist plötzlich jemand, der in ihrem Namen austeilt. Trump verwandelt ihre Scham in ein Gefühl von Euphorie. Er ist wie ein Antidepressivum“, sagt eine amerikanische Soziologin dem Spiegel und will damit erklären, warum Trump von so vielen Arbeitern gewählt wurde. In Deutschland wirkt die Trump-Wahl dummerweise genau andersherum: als Depressionsbeschleuniger.

Eine Spiegel-Kolumnistin etwa will anhand eines kurzen Posts auf X ablesen, dass dieser „die neue Realität für Frauen im Zeitalter von Sexisten wie Donald Trump an der Macht“ enthülle. Ein anderer Spiegel-Kolumnist findet zwar immerhin: „Nie war die Zuversicht so wertvoll wie heute.“ Doch da hatte die eigene Redaktion dieser Zuversicht längst einen Riegel vorgeschoben, weil die Wahl Trumps „das gefährlichste Comeback der Welt“ sei.

Ein Glück also, dass es die Verhaltenstherapeutin Maren Vogel gibt, die ebenfalls dem Spiegel Antworten auf die Frage lieferte: „Was kann ich tun, wenn ich wegen Donald Trump Angst habe?“ Denn der Schock sitzt tief, weiß Vogel. Wie tief? So tief: „Es lähmt. Viele Leute haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren oder auch einfach nur zur Arbeit zu gehen. Viele finden ihr eigenes Leben auf einmal total banal.“

Alle sind immer noch ganz geschockt

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich arbeite nach wie vor. Trotz Trump. Dieser Beitrag ist der Beweis. Mein Leben fühlt sich auch nicht banaler an als vor der jüngsten US-Präsidentschaftswahl und „total banal“ schon gar nicht, weil ich so nie reden würde. Und da ich grundsätzlich eher zuversichtlich durchs Leben gehe, brauche ich meine Zuversicht jetzt auch nicht irgendwo zu suchen. Also zum Beispiel im Spiegel, wo eine solche wegen Trump ohnehin Mangelware ist, und auch nicht irgendwo anders in der deutschen Medienlandschaft, in der etablierten Politik oder neulich mit Bekannten im Wirtshaus.

Neues aus dem öffentlich-rechtlichen Betreuungsfunk: "Im Weißen Haus sitzt ab Januar wieder der blondierte Orangenmann. Was von der amerikanischen Demokratie übrigbleiben wird, steht in den Sternen." (SWR Kultur, 10.11.24) — Alexander Kissler (@DrKissler) November 10, 2024

Alle sind nämlich immer noch ganz geschockt, inklusive meiner Bekannten, dass Trump der 47. Präsident der USA werden wird. Das habe ich allen, die mich danach gefragt haben, zwar vorher schon gesagt, aber wahrhaben wollte man nicht, dass es genauso kommen könnte. Deshalb singt Carolin Kebekus jetzt ein peinliches Lied über den Trump-Sieg, während die Klimaaktivistin Carla Hinrichs wegen Trump weinen musste, und deshalb schneiden sich Frauen jetzt in Videos in den sozialen Medien die Haare ab, aus Protest gegen Trump.

Und deshalb suchen viele Journalisten jetzt auch so eifrig nach Indizien dafür, dass die Demokratie in den USA wirklich untergehen wird. Wegen Trump, diesem „verurteilten Straftäter, der Gewalt verherrlicht und Frauen beleidigt“, wie es ebenfalls im Spiegel zu lesen ist und was man in meiner Zunft stets hinzufügen sollte, um nicht des Trumpismus verdächtigt zu werden.

Aufgestanden.

Einen Faschisten als amerikanischen Präsidenten gesehen.

Wieder ins Bett gelegt.

Geweint.

Weltschmerz gefühlt.

Wieder aufgestanden.

Protest geplant. #dubistnichtalleine — Carla Hinrichs - Widerstand oder Katastrophe (@carla_hinrichs_) November 6, 2024

Es ist der reinste Stuhlkreis gegen den Weltuntergang, der sich da gebildet hat. Das Ergebnis ist eine Berichterstattung über Trump wie ein Autounfall, wo man eigentlich nicht hinsehen möchte, aber auch nicht wegschauen kann. Wie auch?! Überall, wo meine Wenigkeit wegen meines Jobs unterwegs ist, überbietet man sich derzeit mit Prognosen aus der Parallelwelt, wo Trump die Demokratie wohl zuerst vernichten könnte. Das hat schon was Neurotisches – und vielleicht ist es deshalb gut, dass der Spiegel eine Verhaltenstherapeutin für ein Interview einlädt. Die kann mit der therapeutischen Intervention direkt bei der eigenen Redaktion anfangen.

Zwischen Angstmacherei und Therapiestunde

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich ... ach, Sie dachten jetzt, dass ich mich von Trump an dieser Stellte distanzieren werde? Dass ich nochmal betonen werde, wie schlimm dieser Mann ist? Ich wollte auf etwas anderes hinaus: Verstehen Sie mich also bitte nicht falsch, ich will mich jetzt gar nicht nur auf den Spiegel einschießen, obwohl die Hamburger dafür verlässlich Anlässe geliefert haben in den vergangenen Tagen. Denn erstens leuchtet die Herangehensweise ein: Wer vor der Wahl permanent vom Untergang der Demokratie palavert, kann damit nach der Wahl nicht einfach aufhören. Sonst merkt noch wer, dass man sich mal wieder geirrt und schon wieder übertrieben hat.

Carolin Kebekus animiert in ihrer ARD Show das Publikum, Donald Trump den Mittelfinger zu zeigen und das Publikum macht ganz brav mit. #ReformOerr #OerrBlog pic.twitter.com/WLJxbtyEs9 — ÖRR Blog. (@OERRBlog) November 9, 2024

In vielen anderen Medien sieht es zweitens auch nicht besser aus, da nicht nur in Hamburg, sondern landauf, landab eine USA-Berichterstattung zwischen Angstmacherei und Therapiestunde gemacht wird. Geboren aus der Weigerung, gewisse Realitäten anzuerkennen, und gipfelnd in dem Glauben, der Journalismus sei eine Art Selbsthilfeverein für enttäuschte Utopisten. „Trump vergibt wohl weitere Posten an Gefolgsleute“, titelte am Dienstag zum Beispiel tagesschau.de – als wäre Trump der Anführer eines kriegerischen Beduinenstammes. Und als würde er nicht einfach tun, was alle Politiker tun, wenn sie können: Mitarbeiter ins eigene Team holen, die einem gegenüber loyal sind.

Acht Tipps, die jetzt der Seele helfen

Bei der ganzen Panikmache und all dem Psycho-Hokuspokus wie aus einem schlechten Frauenmagazin muss man sich nicht wundern, dass manche Progressive wegen Trumps Rückkehr ins Weiße Haus jetzt komplett durchknallen. Aber ein bisschen lustig ist es schon auch, dieses Weltuntergangstheater. Da warnt man einerseits eifrig davor, Trump würde die Demokratie abschaffen wollen, während dann die Historikerin Anne Applebaum in der „Tagesschau“ dazu rät, dass die EU die sozialen Medien stärker regulieren sollte, was de facto dazu führen würde, dass die Rede- und Meinungsfreiheit eingeschränkt wird.

Kann man machen. Ich weiß jedoch nicht, ob dann noch aufgehen würde, was Mitte Oktober ein Autor auf stern.de forderte, nämlich, dass „wir alle“ den mittlerweile designierten US-Präsidenten Trump „einen Faschisten nennen sollten“. Eben dort, also auf stern.de, erfährt man nach der Wahl außerdem, dass Trumps erneute Präsidentschaft „von einem Ziel“ getrieben sei, nämlich „Rache“, und auch, wer jetzt alles vor Trump „zittern“ müsse. Schade eigentlich, dass ausgerechnet jetzt der ORF seine Astro-Show „Blick in die Sterne“ offiziell eingestellt hat. Denn die Sterne hätten bestimmt auch noch einiges verraten über Trump, was der Stern dann wiederum hätte verwurschteln können.

Die ganzen „Hardliner“, welche die Süddeutsche Zeitung und die Deutsche Presse-Agentur auf dem Weg in den Stab des 47. Präsidenten sehen, dürften jedenfalls nicht zu jenen gehören, die wegen Trump jetzt zittern müssten. Wobei, wenn stimmt, was die Süddeutsche Zeitung prophezeit, nämlich „Good Night America“, dann sind am Ende doch alle Amerikaner betroffen, oder? Also auch die Hardliner und Trump-Loyalisten. Ein Glück, dass die SZ dieser Tage noch ein weiteres Stück veröffentlicht hat: „Nach der US-Wahl: Acht Tipps, die jetzt der Seele helfen.“

