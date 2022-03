In der Nacht vom 23. auf den 24. Februar brachen alle Gewissheiten zusammen, die der Westen, Europa und Deutschland vorneweg über Putins Russland mühsam aufgebaut hatten. „Der Russe kommt nicht mehr“, dieser sehnsüchtig-pazifistische Satz, auf dem all unsere verteidigungs- und geopolitischen Entscheidungen der letzten drei Jahrzehnte basieren, stand plötzlich der Realität eines russischen Angriffskrieges auf Europa gegenüber. Wladimir Putin, das mussten wir über Nacht erkennen, hat sich als Großmeister darin erwiesen, westliche Gewissheiten zu schaffen und uns in Sicherheit zu wiegen. Er hat sich dabei höchst geschickt die Sehnsüchte gesellschaftlicher Mehrheiten, die Naivität unserer Eliten und die Korrumpierbarkeit viel zu vieler höchstrangiger Einzelner (von Schröder bis Schwesig) zunutze gemacht. Man kann sagen, der einzige wahre russische Exportschlager neben Gas und Öl sind Gewissheiten, die Putin mit der Präzision und Geduld einer KGB-Operation in unsere Hauptstädte, in ganze Generationen von Politikern und Journalisten getragen hat.

Ich fürchte, Putin hat auch vorausgesehen, wie wir auf den historischen Kollaps unserer absoluten Gewissheiten reagieren würden: Indem wir uns rasant neue absolute Gewissheiten schaffen. Dabei hilft uns Putins Propaganda-Maschine, seine Kolonnen von willigen Kollaborateuren nur zu gern, denn sie wissen, dass für uns, für den Westen und die Nato nichts gefährlicher und schwächender ist, als Strategien, die auf falschen Gewissheiten, auf Täuschung beruhen. Wir haben noch immer nicht verinnerlicht, dass wir es bei Putins Machtapparat mit einem globalen Spiegelkabinett der Täuschung zu tun haben.

Putin spielt Schach nach eigenen Regeln

Ein einfacher Merksatz, den ich als Reporter in Syrien unter Putins Bomben bitter gelernt habe: Wenn Putin „Waffenstillstand“ sagt, meint er die Vorbereitung der noch blutigeren und skrupelloseren Offensive. Wenn er von „humanitären Evakuierungskorridoren“ spricht, meint er, dass er in seinem Narrativ eine ganze Stadt zum legitimen militärischen Ziel macht. Wenn er sagt, alles wird gut, wird es schlimm. Was aber nicht bedeutet, dass es gut wird, wenn er sagt, es werde schlimmer. Wer Putins Wahnwelt durchdringen will, muss vor allem hinterfragen, was Putin uns glauben machen will. Putin liebt Judo. Er wendet die Kraft, die wir aus Gewissheiten schöpfen, gegen uns selbst. Putins Spiel ist Schach, bei dem die Regeln nur für uns gelten. Seine Türme können springen, seine Läufer schlagen in gerader Linie zu.

Am häufigsten liest man derzeit, Putin habe sich wohl „verkalkuliert“, er habe „zu hoch gepokert“, er habe mit der Entschlossenheit des Westens nicht gerechnet. Das mag zutreffen. Aber für wahrscheinlicher halte ich, dass es nicht zutrifft und Putin bloß will, dass wir genau das denken, weil es uns in Sicherheit wiegt und für die entscheidenden Sekunden unaufmerksam macht. Gewiss ist nur: Es gibt keine einzige Sanktion, die Putin nicht hätte kommen sehen können. Wenn wir jeden Morgen aufwachen und uns triumphierend daran erfreuen, dass das sagenhaft tapfere Kiew noch steht, dann sollten wir immer bedenken: Kiew steht noch, weil Putin (aus uns unbekannten Gründen) entschieden hat, dass Kiew noch stehen soll. Er hat entschieden, die furchterregende Feuerkraft seines Militärs noch nicht gegen die ukrainische Hauptstadt zu entfesseln. Warum? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass Putin so entschieden hat, weil er glaubt, dass es ihm nutzt. Vielleicht, damit wir denken, er habe sich verkalkuliert?

Wir sind offenkundig nicht bereit, den Preis zu zahlen

Wenn wir auf die deutschen Sanktionen blicken, müssen wir feststellen, dass Putin uns (bisher) genau richtig eingeschätzt hat. Jeden Tag fließen aus der EU rund 600 Millionen Euro an das russische Angriffskriegs-Regime, auch um die Energieversorgung Deutschlands nicht zu gefährden. Wirtschaftsminister Robert Habeck liefert Putin alles, was der Tyrann wissen muss, wenn er sagt, man würde sonst den „sozialen Frieden in Deutschland gefährden“. Putins Annahme, wir würden eher das Leben der Ukrainer als unsere warmen Wohnungen riskieren, hat sich als vollkommen zutreffend erwiesen. Auch wenn es uns das Herz zerreiße, wie Außenministerin Annalena Baerbock sagt, auch wenn sie angekündigt hat, wir wären bereit, einen hohen wirtschaftlichen Preis im Kampf gegen Putin zu zahlen, sind wir nun offenkundig nicht bereit, einen hohen wirtschaftlichen Preis zu zahlen.

Putin lag also vollkommen richtig mit seiner Einschätzung über die Politiker, die uns bis vor vier Wochen selbstgewiss erzählt haben, Nordstream würde Deutschland natürlich nicht in die strategische Abhängigkeit führen. Putin lag richtig mit seiner Einschätzung, dass man in Deutschland eher die Ukraine untergehen lassen würde, als mit aller Kraft alle bestehenden Atomkraftwerke wieder hoch zu fahren oder weiter laufen zu lassen. Bevor die Grünen ihre Anti-Atomkraft-Ideologie fallen lassen, lassen sie eher Kiew fallen.

Wenn deutsche Medien dieser Tage Bilder von Putin analysieren und vermelden, Angst in seinem Gesicht entdeckt zu haben, vergessen sie, dass wir nur die Bilder sehen, die Putin uns zeigen will. Und wir merken daran, dass Putin vollkommen richtig lag in der Einschätzung, dass deutsche Journalisten das vergessen würden.

Der Feind residiert unter uns

Wenn die deutsche Medienlandschaft auf Putins Angriffskrieg damit reagiert, John Lennons schrecklich utopische Pazifistenhymne „Imagine“ zu spielen, in der es heißt „nothing to kill or die for“, während wir erwarten, dass Ukrainer „für unsere Freiheit“ töten und sterben, wenn deutsche Radiosender synchronisiert „Give Peace A Chance“ spielen, dann hat Putin sich nicht verkalkuliert, sondern unsere wehruntaugliche, bedingungslose Friedenssehnsucht vollkommen richtig eingeschätzt. Wenn es auf Social Media nun durchgehend heißt, dies sei ausschließlich Putins Krieg und „nicht der Krieg der Russen“, dann haben wir im Blick auf beides, unsere Geschichte und die Gegenwart vor unseren Augen, noch nicht begriffen, wozu nationalistische Ideologien imstande sind. Natürlich haben wir es mit einer feindlichen Macht, mit feindlichen Millionen, nicht bloß mit einem feindseligen Mann zu tun. Und natürlich residiert dieser Feind mit seinen Propaganda-Sendern, Social-Media-Armeen, Immobilien, Fußballvereinen, Bankkonten mitten unter uns. Putin lag richtig mit der Einschätzung, dass es freien, reichen westlichen Gesellschaften sehr schwer fällt, andere Feinde zu erkennen als den Klimawandel.

Wer davon ausgeht, dass es nichts Gefährlicheres gibt als unsere eigenen Gewissheiten, wer hinterfragt, was in unseren Hauptstädten schon wieder Konsens zu werden droht, muss sich fragen: Was, wenn Putin uns derzeit eine Falle stellt, wie er uns seit Jahren Fallen stellt? Was, wenn er nicht nur die Ukraine meint, sondern die Nato? Was, wenn Putin seit Jahren alles dafür tut, um ein nationalistisches Selbstverteidigungsnarrativ zu schaffen, in dem er gegen die Nato losschlagen kann? Was, wenn er der Überzeugung ist, dass er ohne Konsequenzen Artikel 5 auslösen kann, zum Beispiel mit einem taktischen Atomschlag gegen eine kleine deutsche Stadt, weil er weiß, dass wir nach Frieden und Verhandlungen rufen würden, nicht nach nuklearer Vergeltung?

Putins Wahnsinn ausgeliefert

Die einzig historisch erprobte Antwort auf ein ultra-aggressives Russland ist ultra-aggressive Abschreckung, militärisch, wirtschaftlich und rhetorisch. Solange wir die strategische Dynamik der Gewissheiten nicht umkehren, sind wir Putins Wahnsinn schutzlos ausgeliefert. Wir müssen Putins bisher leider berechtigte Gewissheiten zertrümmern, statt uns von ihm neue Gewissheiten wie Gift einflößen zu lassen. Wenn wir Nato-Truppen nach Osten verlegen, sollten wir nicht mehr über Kompanien, sondern über Divisionen sprechen. Wenn wir über Sanktionen gegen Putins allmächtiges Oligarchen-Umfeld sprechen, sollten wir deutlich machen, dass sie allesamt, inklusive ihrer Internatskinder, nichts mehr zu suchen haben in Europa. Es gibt einen einfachen Grund dafür, dass so viele reiche Russen in Europa leben: Sie wollen nicht in Russland leben.

Kein einziger Dollar, kein einziger Euro darf mehr nach Russland fließen, egal, welchen wirtschaftlichen Schaden es bei uns anrichtet. Kein Politiker, kein Geschäftsmann, der je Putins Geschäft in Europa erledigt hat, sollte von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und Sanktionen unbehelligt bleiben. Haben wir wirklich schon alle juristischen Mittel ausgeschöpft, um die Vermögen von Gerhard Schröder und seiner deutschen Gazprom-Bande einzufrieren? Haben wir allen Putin-Freunden das Leben schon so schwer wie möglich gemacht? Nein, natürlich nicht. Putin ist noch weit entfernt von der Gewissheit, dass er die größte Wirtschafts- und Militärmacht der Weltgeschichte ernsthaft fürchten muss.

Mit Putin wird es keinen Frieden mehr in Europa geben. Deswegen muss alle Politik darauf ausgerichtet sein, sein Regime abzuschrecken, zu spalten und zu zerschlagen. Die deutsche Gewissheit, Frieden könne es nur mit Putin geben, hat uns an den Rande des dritten Weltkriegs geführt.