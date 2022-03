Der Westen hingegen handelte halbwegs schnell und halbwegs entschlossen. Was weder amerikanischen Präsidenten noch Bundeskanzlern, französischen Präsidenten und EU-Ratspräsidenten gelang, schaffte Putin: ihn zu einen. Umgehend wurden wirkungsvolle Wirtschaftssanktionen beschlossen, sogar Deutschland hat sich schließlich dazu durchgerungen, Waffen an die Ukraine zu liefern, und allerorts zeigt sich eine ungeahnte Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft. Alles in Butter also?