Die wirtschaftlichen Vergeltungsmaßnahmen gegen Russland wegen der Invasion in der Ukraine nehmen allmählich Gestalt an. Die Vereinigten Staaten kündigten am 24. Februar an, dass sie zusammen mit Kanada, dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union eine Reihe von Sanktionen gegen Russland verhängen werden. Der russische Präsident Wladimir Putin, Außenminister Sergej Lawrow, Verteidigungsminister Sergej Schoigu, Militärchef Waleri Gerassimow und Hunderte von Mitgliedern des russischen Parlaments und des Sicherheitsrats sowie eine Reihe von Geschäftsleuten und Oligarchen wurden auf eine Liste mit eingefrorenen Vermögenswerten und Reiseverboten gesetzt.

Zu den wichtigsten Maßnahmen gehört jedoch der Ausschluss der russischen Banken aus Swift, einer Vereinigung, die mehr als 11.000 Banken, Finanzinstitute und Unternehmen in über 200 Ländern und Gebieten miteinander verbindet und ihnen eine schnelle, sichere und kostengünstige Kommunikation ermöglicht. (Da Swift in Belgien gegründet wurde, muss es die EU-Vorschriften einhalten. Obwohl die USA theoretisch Druck auf Swift hätten ausüben können, um noch schneller gegen Russland vorzugehen, brauchten sie deshalb die EU an Bord.)

Swift ist ein entscheidender Dienstleister, der eine systemische Rolle bei der Unterstützung der weltweiten Zahlungssysteme spielt. In der Praxis ermöglicht Swift Bankkunden – von Unternehmen über Studenten bis hin zu Rentnern – die Abwicklung ihrer täglichen Transaktionen. Es verbindet ein Konto bei einer Bank mit einem anderen Konto bei einer anderen Bank und ermöglicht so schnelle Zahlungen.

EU verschafft sich Spielraum, um weiterhin russische Energie zu kaufen

Wenn alle russischen Banken von Swift ausgeschlossen werden, wird es für Russland äußerst schwierig sein, Finanztransaktionen jeglicher Art international durchzuführen, geschweige denn Sanktionen zu umgehen. Gemessen an der Zahl der registrierten Nutzer ist Russland nach den USA das zweitgrößte Land im Verband. Das schließt etwa die Hälfte (oder rund 300) der russischen Finanzinstitute ein.

Die offensichtliche Frage, die das Swift-Problem aufwirft, ist, ob sich Europa, das in hohem Maße von Russlands Wirtschaft abhängig ist, insbesondere im Energiebereich, selbst ins Bein schießt. Aber Swift überwacht natürlich nicht die Details jeder Transaktion, und in den westlichen Pressemitteilungen hieß es, dass nur „ausgewählte“ Banken von der Verbindung getrennt würden. Es ist möglich, dass die EU – angeführt von Deutschland als einem großen Abnehmer russischer Kohlenwasserstoffe – sich Spielraum verschafft hat, um weiterhin russische Energie zu kaufen. Über solche Dinge wird noch verhandelt, und Einzelheiten werden bald bekannt gegeben.

Dennoch wird die Tatsache, dass Swift nicht mehr für regelmäßige Zahlungen genutzt werden kann, europäischen Unternehmen, die in Russland tätig sind, schaden. Das Energieunternehmen BP beispielsweise erwägt bereits einen Rückzug aus dem Geschäft. Die an der Londoner Börse notierte Coca-Cola HBC, die Coke für Russland, die Ukraine und weite Teile Mittel- und Osteuropas abfüllt, beschäftigt 7000 Mitarbeiter. Der französische Joghurtproduzent Danone kontrolliert die russische Molkereimarke Prostokvashino und erwirtschaftet 6 Prozent des Gesamtumsatzes in dem Land. (Ganz zu schweigen von den vielen asiatischen Unternehmen, die in Russland tätig sind und ebenfalls betroffen sein werden.)

Alternative zu Swift

Man geht davon aus, dass die Maßnahmen Russland viel mehr schaden werden als Europa. Wichtig ist aber auch, dass sie den Unternehmen Zeit verschaffen, um sich anzupassen und auf Veränderungen zu reagieren, die ihre Tätigkeit betreffen. Wir sind schließlich in der EU. Das bedeutet, dass der Prozess langsam sein wird. Es wird Tage oder Wochen dauern, bis sie in Kraft treten. Die Angst geht natürlich schneller um, vor allem bei den russischen Bürgern, die nicht wissen, was auf sie zukommt. Sie sind verständlicherweise zu den Banken und Geldautomaten geströmt, um Geld abzuheben. (Mastercard, Visa und ApplePay werden für sie nicht mehr funktionieren, sobald die Swift-Maßnahmen umgesetzt sind.)

Allerdings ist Russland durch das System für die Übermittlung von Finanznachrichten (SPFS), seine eigene Version von Swift, ein bisschen weniger verwundbar. Derzeit werden etwa 20 Prozent aller Inlandsüberweisungen über SPFS abgewickelt, aber diese Zahl wird sicherlich noch steigen. Das System hat viele Nachteile – es funktioniert nicht am Wochenende, und die Nachrichten sind auf 20 KB begrenzt; es hat praktisch keine internationale Präsenz, und ausgerechnet Weißrussland erklärte im Dezember, dass es Swift zugunsten von SPFS verlassen würde.

Russland hofft, dass es mit der Expansion schnell vorangeht. Seit 2019 plant Moskau, SPFS an die Mitglieder der Eurasischen Wirtschaftsunion (Armenien, Belarus, Kasachstan und Kirgisistan) sowie an den Iran, Indien und die Türkei anzubinden. Berichten zufolge strebt Russland auch die Integration von SPFS mit dem in China angesiedelten grenzüberschreitenden Interbankenzahlungssystem (CBIBPS) an, was angesichts der aktuellen Dringlichkeit beschleunigt werden könnte.

Rubel unter inflationärem Druck

Der Erfolg von SPFS in anderen Ländern wird jedoch ausschließlich von der Lage der russischen Wirtschaft abhängen. Und bisher sieht es da nicht gut aus: Viele Menschen ziehen ihre Einlagen ab, und internationale Unternehmen erwägen, das Land zu verlassen. Die meisten Abhebungen werden in Dollar und Euro getätigt. Internationale Unternehmen, die ihre Niederlassungen schließen, werden ihre Gelder in Fremdwährungen ins Ausland transferieren, und diejenigen, die sich anpassen, werden wahrscheinlich Rücklagen in Dollar oder Euro bilden, die in Krisenzeiten in Russland als zuverlässiger gelten.

All dies setzt den russischen Rubel unter inflationären Druck. Ungewissheit ist für die Währung einer bereits geschwächten Wirtschaft ungünstig. Aus diesem Grund bestehen die potenziell verheerenden Sanktionen vorerst darin, dass die russische Zentralbank bei der Verwendung ihrer internationalen Reserven eingeschränkt wird. Sie werden sicherlich schneller umgesetzt als die Swift-Beschränkungen, und sie werden Russland daran hindern, seine Reserven zur Bekämpfung der Inflation einzusetzen. (Russland verfügt derzeit über Geldreserven in Höhe von etwa 640 Milliarden Dollar, von denen mehr als die Hälfte in Fremdwährungen gehalten wird. Die Nachfrage nach dem russischen Rubel ist nach mehreren Tagen Krieg in der Ukraine bereits gering. Moskau müsste die Liquidität erhöhen, um diesem Druck entgegenzuwirken – einen Teil der Dollars, Euros oder des Goldes, die es international hält, verkaufen und der steigenden Nachfrage nach Fremdwährungen gegen den Rubel auf seinem Binnenmarkt entgegenwirken. Aber das wird jetzt natürlich schwieriger sein.)

Es werden noch weitere Einzelheiten über die Sanktionen bekannt werden, die sich jederzeit ändern können, aber nach allem, was wir bisher wissen, treffen sie Russland durchaus. Sie bringen die Aussicht auf eine Hyperinflation mit sich – ohne die Möglichkeit, Reserven zu nutzen, um die bereits wachsende Inflation zu bekämpfen, würde die russische Produktion teurer werden, wenn es an wichtigen Importen fehlt. Das Drucken von Geld wird die einzige Lösung sein, aber die eingeschränkte Fähigkeit, für die Produktion von Waren und Dienstleistungen zu zahlen, sowie Massenarbeitslosigkeit werden nicht lange auf sich warten lassen. Kein Wunder also, dass Präsident Wladimir Putin bereits um Verhandlungen gebeten hat.

