Dr. Udo Milkau war bis 2020 in der DZ BANK tätig – zuletzt als Chief Digital Officer, Transaction Banking. Aktuell ist er Lehrbeauftragter an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Vergangenes Jahr erschien sein Buch „Banken am digitalen Scheideweg“.

Herr Milkau, angesichts des russischen Aufmarschs an der Grenze zur Ukraine werden Forderungen laut, das Land aus dem internationalen Zahlungssystem Swift auszuschließen. Wie funktioniert dieses System?