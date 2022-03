So erreichen Sie Helmut W. Ganser:

Helmut W. Ganser, Brigadegeneral a.D., hat u.a. im Verteidigungsministerium und in den deutschen Vertretungen bei der Nato und den Vereinten Nationen gearbeitet.

Präsident Putin hat am 27. Februar dem Verteidigungsminister und dem Generalstabschef vor laufenden Kameras befohlen, die russischen Atomstreitkräfte in einen höheren Alarmstatus zu versetzen. Besonders gravierend ist, dass er diese Drohungen auch mit den massiven wirtschafts- und finanzpolitischen Sanktionen der westlichen Staaten begründet hat. Er ging damit weit über die von ihm selbst gebilligten Grundsätze der Russischen Föderation für Nuklearwaffeneinsätze hinaus.



In dem entsprechenden Regierungsdokument werden u.a. die Konditionen für den Einsatz von Atomwaffen beschrieben. Neben der Antwort auf einen gegnerischen nuklearen Angriff oder auf disruptive Angriffe gegen kritische Regierungseinrichtungen und die Nuklearstreitkräfte, sind Atomwaffenschläge im Fall einer gegnerischen Aggression mit konventionellen Waffen für den Fall vorgesehen, dass die Existenz der Russischen Föderation bedroht ist. Diese Richtlinie entspricht zumindest im letzten Punkt der gültigen russischen Militärdoktrin aus dem Jahr 2014.

Heikle Fragen an der Schnittstelle zwischen politischer und militärischer Führung Putins Befehl zur Erhöhung der Alarmstufe dürfte in seinem Generalstab mit Verwunderung aufgenommen worden sein. In internationalen Medien wird angesichts seiner übersteigerten Atomdrohungenen über die Geistesverfassung Putins gerätselt. Die Rolle der Generalstäbe oder vergleichbarer Organisationsstrukturen an der Schnittstelle von Politik und militärischer Führung der Atommächte ist immer wieder Gegenstand von Fachanalysen und Diskussionen gewesen. Die Kommandostrukturen, Kommunikationsverbindungen und die jeweiligen Rollen bei der Entscheidungsvorbereitung und Umsetzung von atomaren Einsatzbefehlen standen dabei im Mittelpunkt.