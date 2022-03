Klaus Dieter Naumann über den Ukraine-Krieg - „Meine Einschätzung ist: Putin hat sich verzockt“

Seit einer Woche herrscht Krieg in der Ukraine. Klaus Dieter Naumann, General a. D. und ehemaliger Vorsitzender des Nato-Militärausschusses, wirft im Gespräch einen Blick zurück in die Neunziger, als er maßgeblich an der Nato-Russland-Grundakte mitgearbeitet hat, erklärt, warum er die Gefahr eines Atomkrieges derzeit nicht sieht und warum er den Vorwurf der angeblichen Bedrohung Russlands durch die Nato lächerlich findet.