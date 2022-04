Das war es, was Putin erlebt hatte. Dies war der Kontext, in dem Putin an die Macht kam – unterstützt von der Wirtschafts- und Geheimdienst­elite des Landes. Die Priorität des Kreml bestand darin, ein stabiles Land wieder aufzubauen; Putins Priorität war es, politisch zu überleben, was letztlich ein Spiegelbild einer stabilen Wirtschaft und Gesellschaft ist. Bei der Konsolidierung seiner Macht verstand Putin das Bedürfnis der Menschen nach Ordnung und Stabilität und wusste, dass die Ressourcen Russlands begrenzt sind. Der Kreml musste die Nachrichtendienste, mit denen Russland in der Welt agierte, weiter finanzieren. Putin musste sie sich unterwerfen, um an der Macht zu bleiben.